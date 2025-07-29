https://ria.ru/20250729/aktsizy-2032193130.html

Челябинский губернатор предложил направлять акцизы с табака в регионы

Челябинский губернатор предложил направлять акцизы с табака в регионы - РИА Новости, 29.07.2025

Челябинский губернатор предложил направлять акцизы с табака в регионы

Челябинский губернатор Алексей Текслер предложил направлять часть акцизов с табака в региональные бюджеты, что поможет регионам увеличить доходы, эффективнее... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T18:03:00+03:00

2025-07-29T18:03:00+03:00

2025-07-29T18:03:00+03:00

общество

россия

алексей текслер

министерство финансов рф (минфин россии)

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ЧЕЛЯБИНСК, 29 июл – РИА Новости. Челябинский губернатор Алексей Текслер предложил направлять часть акцизов с табака в региональные бюджеты, что поможет регионам увеличить доходы, эффективнее бороться с контрафактом и легализовать рынок табака, сообщила пресс-служба правительства региона. Алексей Текслер, возглавляющий комиссию Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы", провел заседание, посвященное вопросам обеспеченности региональных бюджетов. Участники рассмотрели проект федерального закона о госрегулировании производства и оборота табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции, а также сырья для их производства. "Законопроект направлен на решение проблемы серого рынка табака. Лицензирование поможет бороться с контрафактом. Оптовой торговлей займется федеральная структура, розничной – региональные органы власти. Есть общее понимание необходимости этого закона. Пошлины будут поступать в том числе в региональные бюджеты. Дискуссия идет вокруг акцизов на табак. Мы предлагаем определенное распределение в региональные бюджеты", - цитирует пресс-служба слова Текслера. Он отметил, что дискуссия с Минфином продолжается. Кроме того, на заседании обсуждалось исполнение консолидированных региональных бюджетов за первое полугодие. "Отметили текущее состояние и обсудили прогноз до конца года, определили проблемные вопросы, поделились ими с Минфином и предложили варианты поддержки регионов, где из-за объективных обстоятельств снижаются налоговые поступления и растут расходы. Многие предложения были поддержаны Минфином", - сказал Текслер. Он высказал ряд предложений для улучшения ситуации в регионах. Например, проанализировать налоговые расходы региональных бюджетов, связанные с федеральными вычетами, и рассмотреть вопрос об инвестиционном налоговом кредите, решить проблему неравномерного распределения доходов от них, потому что регионы предоставляют кредиты из своих бюджетов, а проценты поступают в федеральный. Предлагается в том числе рассмотреть возможность предоставления дополнительных дотаций на сбалансированность бюджетов, исходя из уровня снижения собственных доходов, в 2025 и 2026 годах, а также увеличить индексацию дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотаций на компенсацию дополнительных расходов на повышение зарплат бюджетникам. Кроме того, предлагается сохранить практику постепенного снижения дотаций для регионов, превышающих критерии выравнивания (в 2025 году таких регионов не было). Помимо этого, Текслер предложил оптимизировать региональные расходы, обеспечить превышение установленных уровней дефицита и госдолга на сумму расходов, связанных с СВО, а также рассмотреть вопрос бесшовного переноса задолженности по казначейским кредитам с 2025 на 2026 год (аналогично 2020 году).

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https://ria.ru/20250619/vologda-2023796836.html

https://ria.ru/20250702/voz-2026814937.html

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общество, россия, алексей текслер, министерство финансов рф (минфин россии)