https://ria.ru/20250729/akter-2032110506.html

"Отец года?" Павел Прилучный в эпицентре нового семейного скандала

"Отец года?" Павел Прилучный в эпицентре нового семейного скандала - РИА Новости, 29.07.2025

"Отец года?" Павел Прилучный в эпицентре нового семейного скандала

На фоне сияющих фото с вечеринки в честь будущего ребёнка Агаты Муцениеце и Петра Дранги, в интернете разразился новый виток семейной драмы бывшей звездной... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T18:30:00+03:00

2025-07-29T18:30:00+03:00

2025-07-29T18:30:00+03:00

москва

павел прилучный

агата муцениеце

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960236990_0:133:3009:1826_1920x0_80_0_0_b50b2f0e78614f077487b2bf983ce159.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. На фоне сияющих фото с вечеринки в честь будущего ребёнка Агаты Муцениеце и Петра Дранги, в интернете разразился новый виток семейной драмы бывшей звездной пары. Не прошло и суток после того, как актриса растроганно делилась эмоциями от "гендер-пати", как внимание общественности переключилось на её бывшего мужа Павла Прилучного.Отписка с подтекстом: что стоит за цифровым жестом актёра?Пользователи соцсетей заметили: Прилучный отписался от страницы своей дочери Мии. Действие молчаливое, но резонанс вызвало едва ли не громче, чем праздник. Мия, между тем, осталась подписана на отца, и этот повод стал новой темой для обсуждения.В комментариях к публикациям Мии пользователи не сдерживали эмоций:"Вот так просто: не понравился праздник и вычеркнул дочь из подписок?","Павел как всегда в своём стиле - сначала игнор, потом – суд","Зепюр, не переживай, с твоим ребёнком он, конечно же, будет другим... или нет?".В адрес актёра посыпались упрёки, а хештег #отецгода начал набирать обороты. На фоне этих обсуждений сам Прилучный молчит.Судебные баталииЕсли публичные жесты, такие как отписки в соцсетях и эмоциональные высказывания, вызывают бурю в обществе, то в реальной жизни у бывших супругов идёт куда более сложное противостояние. Уже больше года Павел Прилучный и Агата Муцениеце делят не дочь, а сына - 12-летнего Тимофея.После развода мальчик стал жить с отцом, что, по словам Агаты, произошло не без давления со стороны Павла. Муцениеце неоднократно заявляла, что Прилучный "настроил сына против неё", в результате чего отношения между матерью и ребёнком на время разладились.Судебное разбирательство тянулось месяцами, и только год назад суд вынес решение: Тимофей должен вернуться жить к матери. Тем не менее, Прилучный сохраняет полное право на общение с детьми, и формально родительские обязанности делятся поровну.Как отметили юристы, практика показывает: даже при судебном решении на стороне одного родителя, конфликты и манипуляции в подобных историях часто продолжаются."Не могла перестать плакать"Тем временем, Агата Муцениеце живёт совсем другими заботами. В минувшие выходные она устроила "гендер-пати" - светлый, семейный праздник, на котором вместе с Петром Дрангой узнала пол будущего ребёнка. Мероприятие прошло в яхт-клубе в Москве: воздушные шары, конкурсы, уютная атмосфера и близкие люди вокруг.Сын актрисы от первого брака с Прилучным, Тимофей, также присутствовал. Его появление было неожиданным: ранее мальчик жил с отцом и долго не общался с матерью. Для Агаты это стало важным знаком:"Я не могла перестать плакать… Это счастье, когда мои дети рядом. Сначала я не могла заснуть, потом рыдала навзрыд. Мне кажется, никогда не плакала от радости так сильно", - призналась Муцениеце.Оказалось, что актриса ждёт девочку. Ещё одну, долгожданную дочь. Мия, её старшая, тоже была на празднике, активно вела блог, выкладывая фото и видео танцев с друзьями.И вот на этом фоне, казалось бы, полного умиротворения, случился цифровая оплеуха - отписка отца.Психологи всё чаще говорят: действия в соцсетях становятся продолжением реальных чувств. Когда родитель сознательно удаляет контакт с ребёнком, даже в цифровом пространстве, это может быть воспринято как дистанцирование или даже обида.Близкие к семье источники предполагают: причиной могло стать нежелание Павла видеть празднование, в котором его дети участвуют "на стороне". Прилучный известен своей ревностью и категоричностью, особенно когда речь идёт об участии детей в жизни бывшей жены.Новый союз - новая глава для АгатыПока Павел запутывается в отношениях с прошлым, Агата Муцениеце уверенно строит своё будущее. В мае Пётр Дранга сделал ей предложение, и актриса ответила согласием. Будущая свадьба уже на горизонте, платье выбрано. Стоимость наряда, по слухам, превышает 400 тысяч рублей.В одном из интервью Агата призналась:"С Петей я нашла покой. Мне не нужно больше бороться. Я просто счастлива".На фоне этого личного триумфа особенно контрастно выглядит поведение бывшего мужа. Возможно, оно лишь подтверждает, насколько разными путями пошли их жизни.Пока Павел отписывается от дочери, рядом с ним его нынешняя жена, актриса Зепюр Брутян. У пары в этом году тоже ожидается пополнение. Однако в сети уже поговаривают: как бы нынешняя возлюбленная Прилучного не повторила путь Муцениеце. Пользователи соцсетей оставляют не самые приятные прогнозы:"Он слишком импульсивный. От любви до отписки у него один шаг".Будет ли Прилучный более внимательным отцом для нового ребёнка - покажет время.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, павел прилучный, агата муцениеце