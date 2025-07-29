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СМИ: военные Нигерии ликвидировали 45 бандитов, организовав засаду
СМИ: военные Нигерии ликвидировали 45 бандитов, организовав засаду - РИА Новости, 29.07.2025
СМИ: военные Нигерии ликвидировали 45 бандитов, организовав засаду
Военные Нигерии ликвидировали 45 бандитов, организовав засаду в центральном штате Нигер, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на доклад работающих при ООН... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T01:15:00+03:00
2025-07-29T01:15:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Военные Нигерии ликвидировали 45 бандитов, организовав засаду в центральном штате Нигер, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на доклад работающих при ООН экспертов. "В сообщении говорится, что в пятницу вечером в региональном штате Нигер "нигерийская армия устроила засаду на бандитов", а также что "завязалась перестрелка, в результате которой погибли 45 бандитов и двое солдат", - ссылается агентство на доклад. Ранее в понедельник Франс Пресс передало, что по меньшей мере 33 похищенных человека были убиты своими похитителями в нигерийском штате Замфара, несмотря на то, что за них выплатили выкуп.
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в мире, нигерия, оон
СМИ: военные Нигерии ликвидировали 45 бандитов, организовав засаду
AFP: военные Нигерии ликвидировали 45 бандитов, организовав засаду
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Военные Нигерии ликвидировали 45 бандитов, организовав засаду в центральном штате Нигер, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на доклад работающих при ООН экспертов.
"В сообщении говорится, что в пятницу вечером в региональном штате Нигер "нигерийская армия устроила засаду на бандитов", а также что "завязалась перестрелка, в результате которой погибли 45 бандитов и двое солдат", - ссылается агентство на доклад.
Ранее в понедельник Франс Пресс передало, что по меньшей мере 33 похищенных человека были убиты своими похитителями в нигерийском штате Замфара, несмотря на то, что за них выплатили выкуп.