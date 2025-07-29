https://ria.ru/20250729/aeroport-2032099684.html

Обстановка в аэропорту Шереметьево спокойная, заявили в "Аэрофлоте"

Обстановка в аэропорту Шереметьево спокойная, заявили в "Аэрофлоте" - РИА Новости, 29.07.2025

Обстановка в аэропорту Шереметьево спокойная, заявили в "Аэрофлоте"

Обстановка в аэропорту "Шереметьево" спокойная на фоне сбоев в работе "Аэрофлота" на фоне хакерских атак, сообщила авиакомпания. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T11:57:00+03:00

2025-07-29T11:57:00+03:00

2025-07-29T11:57:00+03:00

россия

шереметьево (аэропорт)

аэрофлот

хакерская атака на "аэрофлот"

происшествия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Обстановка в аэропорту "Шереметьево" спокойная на фоне сбоев в работе "Аэрофлота" на фоне хакерских атак, сообщила авиакомпания. "Обстановка в аэропорту Шереметьево спокойная", - говорится в сообщении. Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево". Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.

https://ria.ru/20250729/aeroflot-2032030817.html

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россия, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, хакерская атака на "аэрофлот", происшествия