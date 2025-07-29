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"Аэрофлот" выполнил 172 рейса из запланированных 216
"Аэрофлот" выполнил 172 рейса из запланированных 216 - РИА Новости, 29.07.2025
"Аэрофлот" выполнил 172 рейса из запланированных 216
Авиакомпания "Аэрофлот" на 18.00 мск выполнила 172 рейса из запланированных на вторник 216 с вылетом из Москвы, сообщил перевозчик. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T19:50:00+03:00
2025-07-29T19:50:00+03:00
2025-07-29T20:15:00+03:00
москва
аэрофлот
хакерская атака на "аэрофлот"
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
шереметьево (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" на 18.00 мск выполнила 172 рейса из запланированных на вторник 216 с вылетом из Москвы, сообщил перевозчик."По состоянию на 18.00 мск 29 июля "Аэрофлот" выполнил 172 рейса из запланированных на сегодня 216 с вылетом из Москвы", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.По данным авиаперевозчика, контакт-центр авиакомпании работает в штатном режиме, время ожидания на линии составляет менее одной минуты. Операторы оказывают помощь клиентам по вопросам переоформления авиабилетов и возврата денежных средств, добавил "Аэрофлот". Компания заявила, что официальный сайт и система бронирования работают корректно. Онлайн-регистрация на рейсы доступна за 24 часа до вылета, регистрация в аэропортах маршрутной сети работает в обычном режиме, заключил перевозчик.В понедельник произошел сбой в работе информационных систем "Аэрофлота": были перебои в работе сервисов, а также массовые отмены и переносы рейсов. Генеральная прокуратура РФ объявила, что причина сбоя информационных систем "Аэрофлота" - хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Роскомнадзор уточнял, что утечки личных данных пассажиров авиакомпании не выявлено. С утра вторника перевозчик выполняет программу полетов в рамках расписания. Во время сбоев в работе компании обстановка в "Шереметьево" была спокойной, скоплений пассажиров не наблюдалось.
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москва, аэрофлот, хакерская атака на "аэрофлот", россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), шереметьево (аэропорт), общество
Москва, Аэрофлот, Хакерская атака на "Аэрофлот", Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Шереметьево (аэропорт), Общество
"Аэрофлот" выполнил 172 рейса из запланированных 216
"Аэрофлот" выполнил 172 рейса из запланированных 216 с вылетом из Москвы