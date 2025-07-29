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"Аэрофлот" с 29 июля выполняет программу полетов в рамках расписания - РИА Новости, 29.07.2025
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12:02 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/aeroflot-2032101082.html
"Аэрофлот" с 29 июля выполняет программу полетов в рамках расписания
"Аэрофлот" с 29 июля выполняет программу полетов в рамках расписания - РИА Новости, 29.07.2025
"Аэрофлот" с 29 июля выполняет программу полетов в рамках расписания
Авиакомпания "Аэрофлот" с 10.00 мск 29 июля выполняет программу полетов в рамках расписания, сообщила компания. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:02:00+03:00
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россия
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
хакерская атака на "аэрофлот"
происшествия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 10.00 мск 29 июля выполняет программу полетов в рамках расписания, сообщила компания. Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево". Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. "Аэрофлот с 10:00 29 июля выполняет программу полетов в рамках расписания", - сообщил перевозчик. Он добавил, что "до 10:00 компания проводила точечные отмены рейсов, далее программа собственных рейсов "Аэрофлота" стабилизировалась".
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россия, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), хакерская атака на "аэрофлот", происшествия
Россия, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Хакерская атака на "Аэрофлот", Происшествия
"Аэрофлот" с 29 июля выполняет программу полетов в рамках расписания

"Аэрофлот" с 10.00 мск 29 июля выполняет программу полетов в рамках расписания

© РИА Новости / Максим БлиновСамолет "Аэрофлота" на летном поле московского аэропорта "Шереметьево"
Самолет Аэрофлота на летном поле московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Самолет "Аэрофлота" на летном поле московского аэропорта "Шереметьево". Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 10.00 мск 29 июля выполняет программу полетов в рамках расписания, сообщила компания.
Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево". Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.
"Аэрофлот с 10:00 29 июля выполняет программу полетов в рамках расписания", - сообщил перевозчик.
Он добавил, что "до 10:00 компания проводила точечные отмены рейсов, далее программа собственных рейсов "Аэрофлота" стабилизировалась".
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РоссияАэрофлотШереметьево (аэропорт)Хакерская атака на "Аэрофлот"Происшествия
 
 
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