https://ria.ru/20250729/aeroflot-2032101082.html

"Аэрофлот" с 29 июля выполняет программу полетов в рамках расписания

"Аэрофлот" с 29 июля выполняет программу полетов в рамках расписания - РИА Новости, 29.07.2025

"Аэрофлот" с 29 июля выполняет программу полетов в рамках расписания

Авиакомпания "Аэрофлот" с 10.00 мск 29 июля выполняет программу полетов в рамках расписания, сообщила компания. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T12:02:00+03:00

2025-07-29T12:02:00+03:00

2025-07-29T12:02:00+03:00

россия

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

хакерская атака на "аэрофлот"

происшествия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 10.00 мск 29 июля выполняет программу полетов в рамках расписания, сообщила компания. Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево". Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. "Аэрофлот с 10:00 29 июля выполняет программу полетов в рамках расписания", - сообщил перевозчик. Он добавил, что "до 10:00 компания проводила точечные отмены рейсов, далее программа собственных рейсов "Аэрофлота" стабилизировалась".

https://ria.ru/20250729/aeroflot-2032030817.html

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россия, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), хакерская атака на "аэрофлот", происшествия