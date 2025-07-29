https://ria.ru/20250729/aeroflot-2032100435.html
В Шереметьево регистрация на рейсы "Аэрофлота" работает в штатно
В Шереметьево регистрация на рейсы "Аэрофлота" работает в штатно - РИА Новости, 29.07.2025
В Шереметьево регистрация на рейсы "Аэрофлота" работает в штатно
Онлайн-регистрация на выполняемые рейсы "Аэрофлота" доступна и открывается за 24 часа до вылета, регистрация в аэропорту работает в штатно, сообщила компания. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:00:00+03:00
2025-07-29T12:00:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Онлайн-регистрация на выполняемые рейсы "Аэрофлота" доступна и открывается за 24 часа до вылета, регистрация в аэропорту работает в штатно, сообщила компания. "Онлайн-регистрация на выполняемые рейсы доступна и открывается за 24 часа до вылета. Регистрация в аэропорту работает в штатном режиме", - сказано в заявлении перевозчика. В компании добавили, что контакт-центр существенно усилен, пассажиры отменённых рейсов информируются заранее. "Также к работе с пассажирами привлечены коллеги из других подразделений", - уточняется в сообщении. Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево". Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.
https://ria.ru/20250729/aeroport-2032099684.html
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аэрофлот, шереметьево (аэропорт), россия, общество
Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Россия, Общество
В Шереметьево регистрация на рейсы "Аэрофлота" работает в штатно
В аэропорту "Шереметьево" регистрация на рейсы "Аэрофлота" работает в штатно