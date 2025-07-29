https://ria.ru/20250729/aeroflot-2032099876.html

"Аэрофлот" в понедельник выполнил около 80% рейсов

"Аэрофлот" в понедельник выполнил около 80% рейсов - РИА Новости, 29.07.2025

"Аэрофлот" в понедельник выполнил около 80% рейсов

"Аэрофлот" за 28 июля выполнил около 80% рейсов из запланированной суточной программы полётов, сообщила компания. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T11:58:00+03:00

2025-07-29T11:58:00+03:00

2025-07-29T11:58:00+03:00

москва

россия

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

хакерская атака на "аэрофлот"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031915216_0:215:3113:1966_1920x0_80_0_0_07447e2c67247ba6026aa64a12135edd.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" за 28 июля выполнил около 80% рейсов из запланированной суточной программы полётов, сообщила компания. "За 28 июля авиакомпания выполнила около 80% рейсов из запланированной суточной программы полётов. Корректировки в расписании, включая отмены, в основном затронули рейсы из Москвы и обратно", - говорится в сообщении перевозчика. Уточняется, что "региональная часть программы выполнялась в полном объёме" Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево". Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.

https://ria.ru/20250729/aeroflot-2032030817.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), хакерская атака на "аэрофлот"