https://ria.ru/20250729/aeroflot-2032099876.html
"Аэрофлот" в понедельник выполнил около 80% рейсов
"Аэрофлот" в понедельник выполнил около 80% рейсов - РИА Новости, 29.07.2025
"Аэрофлот" в понедельник выполнил около 80% рейсов
"Аэрофлот" за 28 июля выполнил около 80% рейсов из запланированной суточной программы полётов, сообщила компания. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T11:58:00+03:00
2025-07-29T11:58:00+03:00
2025-07-29T11:58:00+03:00
москва
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аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
хакерская атака на "аэрофлот"
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" за 28 июля выполнил около 80% рейсов из запланированной суточной программы полётов, сообщила компания. "За 28 июля авиакомпания выполнила около 80% рейсов из запланированной суточной программы полётов. Корректировки в расписании, включая отмены, в основном затронули рейсы из Москвы и обратно", - говорится в сообщении перевозчика. Уточняется, что "региональная часть программы выполнялась в полном объёме" Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево". Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.
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москва, россия, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), хакерская атака на "аэрофлот"
Москва, Россия, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Хакерская атака на "Аэрофлот"
"Аэрофлот" в понедельник выполнил около 80% рейсов
"Аэрофлот" за 28 июля выполнил около 80% рейсов из суточной программы полетов