Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" в понедельник выполнил около 80% рейсов - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/aeroflot-2032099876.html
"Аэрофлот" в понедельник выполнил около 80% рейсов
"Аэрофлот" в понедельник выполнил около 80% рейсов - РИА Новости, 29.07.2025
"Аэрофлот" в понедельник выполнил около 80% рейсов
"Аэрофлот" за 28 июля выполнил около 80% рейсов из запланированной суточной программы полётов, сообщила компания. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T11:58:00+03:00
2025-07-29T11:58:00+03:00
москва
россия
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
хакерская атака на "аэрофлот"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031915216_0:215:3113:1966_1920x0_80_0_0_07447e2c67247ba6026aa64a12135edd.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" за 28 июля выполнил около 80% рейсов из запланированной суточной программы полётов, сообщила компания. "За 28 июля авиакомпания выполнила около 80% рейсов из запланированной суточной программы полётов. Корректировки в расписании, включая отмены, в основном затронули рейсы из Москвы и обратно", - говорится в сообщении перевозчика. Уточняется, что "региональная часть программы выполнялась в полном объёме" Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево". Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.
https://ria.ru/20250729/aeroflot-2032030817.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031915216_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_33020d379d8bc11b92edb33008402422.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), хакерская атака на "аэрофлот"
Москва, Россия, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Хакерская атака на "Аэрофлот"
"Аэрофлот" в понедельник выполнил около 80% рейсов

"Аэрофлот" за 28 июля выполнил около 80% рейсов из суточной программы полетов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина фотографирует табло вылета в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина
Мужчина фотографирует табло вылета в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мужчина фотографирует табло вылета в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" за 28 июля выполнил около 80% рейсов из запланированной суточной программы полётов, сообщила компания.
"За 28 июля авиакомпания выполнила около 80% рейсов из запланированной суточной программы полётов. Корректировки в расписании, включая отмены, в основном затронули рейсы из Москвы и обратно", - говорится в сообщении перевозчика.
Уточняется, что "региональная часть программы выполнялась в полном объёме"
Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов.
Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.
Пассажиры у табло вылета в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Цифровой теракт: глобальный сбой в "Аэрофлоте" — а что делать пассажирам?
Вчера, 08:00
 
МоскваРоссияАэрофлотШереметьево (аэропорт)Хакерская атака на "Аэрофлот"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала