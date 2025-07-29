https://ria.ru/20250729/aeroflot-2032099006.html

"Аэрофлот" во вторник планирует выполнить большую часть рейсов по графику

"Аэрофлот" во вторник планирует выполнить большую часть рейсов по графику - РИА Новости, 29.07.2025

"Аэрофлот" во вторник планирует выполнить большую часть рейсов по графику

"Аэрофлот" во вторник планирует выполнить 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233), сообщила компания. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T11:49:00+03:00

2025-07-29T11:49:00+03:00

2025-07-29T11:49:00+03:00

москва

россия

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

хакерская атака на "аэрофлот"

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" во вторник планирует выполнить 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233), сообщила компания. "На сегодняшний день к выполнению планируется 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233)", - сообщил перевозчик. Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево". Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.

https://ria.ru/20250729/aeroflot-2032095560.html

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