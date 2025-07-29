https://ria.ru/20250729/aeroflot-2032099006.html
"Аэрофлот" во вторник планирует выполнить большую часть рейсов по графику
"Аэрофлот" во вторник планирует выполнить большую часть рейсов по графику - РИА Новости, 29.07.2025
"Аэрофлот" во вторник планирует выполнить большую часть рейсов по графику
"Аэрофлот" во вторник планирует выполнить 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233), сообщила компания. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T11:49:00+03:00
2025-07-29T11:49:00+03:00
2025-07-29T11:49:00+03:00
москва
россия
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
хакерская атака на "аэрофлот"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031913036_0:46:3559:2048_1920x0_80_0_0_520cc3ad64c7722b948a33066df7d7cb.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" во вторник планирует выполнить 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233), сообщила компания. "На сегодняшний день к выполнению планируется 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233)", - сообщил перевозчик. Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево". Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.
https://ria.ru/20250729/aeroflot-2032095560.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031913036_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_95f8f40e09f0e2fa24c10ccece3fbb22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), хакерская атака на "аэрофлот"
Москва, Россия, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Хакерская атака на "Аэрофлот"
"Аэрофлот" во вторник планирует выполнить большую часть рейсов по графику
"Аэрофлот" во вторник планирует выполнить 93% рейсов из Москвы и обратно