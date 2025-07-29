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"Аэрофлот" во вторник планирует выполнить большую часть рейсов по графику - РИА Новости, 29.07.2025
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11:49 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/aeroflot-2032099006.html
"Аэрофлот" во вторник планирует выполнить большую часть рейсов по графику
"Аэрофлот" во вторник планирует выполнить большую часть рейсов по графику - РИА Новости, 29.07.2025
"Аэрофлот" во вторник планирует выполнить большую часть рейсов по графику
"Аэрофлот" во вторник планирует выполнить 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233), сообщила компания. РИА Новости, 29.07.2025
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2025-07-29T11:49:00+03:00
москва
россия
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
хакерская атака на "аэрофлот"
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" во вторник планирует выполнить 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233), сообщила компания. "На сегодняшний день к выполнению планируется 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233)", - сообщил перевозчик. Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево". Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.
https://ria.ru/20250729/aeroflot-2032095560.html
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москва, россия, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), хакерская атака на "аэрофлот"
Москва, Россия, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Хакерская атака на "Аэрофлот"
"Аэрофлот" во вторник планирует выполнить большую часть рейсов по графику

"Аэрофлот" во вторник планирует выполнить 93% рейсов из Москвы и обратно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 777-300 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
Самолет Boeing 777-300 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Самолет Boeing 777-300 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" во вторник планирует выполнить 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233), сообщила компания.
"На сегодняшний день к выполнению планируется 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233)", - сообщил перевозчик.
Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов.
Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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Вчера, 11:34
 
МоскваРоссияАэрофлотШереметьево (аэропорт)Хакерская атака на "Аэрофлот"
 
 
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