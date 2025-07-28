https://ria.ru/20250728/zvonok-2032001292.html

И.о. премьера Таиланда принял телефонный звонок от Трампа

И.о. премьера Таиланда принял телефонный звонок от Трампа - РИА Новости, 28.07.2025

И.о. премьера Таиланда принял телефонный звонок от Трампа

Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда вице-премьер Пхумтхам Вечайчай сообщил, что принял телефонный звонок от президента США Дональда Трампа по... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T18:01:00+03:00

2025-07-28T18:01:00+03:00

2025-07-28T18:01:00+03:00

в мире

таиланд

камбоджа

куала-лумпур

дональд трамп

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

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БАНГКОК, 28 июл - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда вице-премьер Пхумтхам Вечайчай сообщил, что принял телефонный звонок от президента США Дональда Трампа по прибытии в Бангкок. Вечайчай рассказал о разговоре с Трампом журналистам в ходе брифинга на военно-воздушной базе Донмыанг в Бангкоке после прибытия в Куала-Лумпур. Брифинг для СМИ был задержан из-за разговора и. о. премьера с американским президентом. "Мне только что позвонил президент США и выразил удовлетворение результатами переговоров в Куала-Лумпуре. Я поблагодарил президента за его помощь и поддержку в организации переговоров. Президент Трамп также сказал, что хотел бы посетить Таиланд", - сказал Вечайчай. Ранее в понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что по итогам переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня, которое вступает в силу в полночь по местному времени. Также стороны обсудили дальнейшие шаги по деэскалации пограничного конфликта, включая организацию встречи региональных командующих первого и второго военных округов Таиланда и четвертого и пятого военных округов Камбоджи утром 29 июля, а также созыв заседания совместного комитета по вопросам границ двух стран 4 августа. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. В результате камбоджийских ударов в пограничных провинциях Таиланда погибли не менее 22 человек, 140 пострадали, а из опасных зон эвакуированы около 140 тысяч человек.

https://ria.ru/20250728/ultimatum-2031994948.html

https://ria.ru/20250728/tailand-2031998648.html

таиланд

камбоджа

куала-лумпур

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в мире, таиланд, камбоджа, куала-лумпур, дональд трамп, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)