https://ria.ru/20250728/zemletryasenie-2031815478.html

У Северных Курил произошло землетрясение

У Северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 28.07.2025

У Северных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано утром в понедельник вблизи побережья Северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T01:22:00+03:00

2025-07-28T01:22:00+03:00

2025-07-28T08:30:00+03:00

охотское море

северо-курильск

парамушир

елена семенова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано утром в понедельник вблизи побережья Северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,4 произошло утром 28 июля в Охотском море. Эпицентр находился в 250 километрах западнее города Северо-Курильск, на острове Парамушир, очаг — на глубине 429 километров", — рассказала она.По информации собеседницы агентства, данные об ощутимости не поступали. Тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250727/zemletryasenie-2031751117.html

охотское море

северо-курильск

парамушир

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охотское море, северо-курильск, парамушир, елена семенова