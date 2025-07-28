https://ria.ru/20250728/zemletryasenie-2031815478.html
У Северных Курил произошло землетрясение
У Северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 28.07.2025
У Северных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано утром в понедельник вблизи побережья Северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T01:22:00+03:00
2025-07-28T01:22:00+03:00
2025-07-28T08:30:00+03:00
охотское море
северо-курильск
парамушир
елена семенова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано утром в понедельник вблизи побережья Северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,4 произошло утром 28 июля в Охотском море. Эпицентр находился в 250 километрах западнее города Северо-Курильск, на острове Парамушир, очаг — на глубине 429 километров", — рассказала она.По информации собеседницы агентства, данные об ощутимости не поступали. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250727/zemletryasenie-2031751117.html
охотское море
северо-курильск
парамушир
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охотское море, северо-курильск, парамушир, елена семенова
Охотское море, Северо-Курильск, Парамушир, Елена Семенова
У Северных Курил произошло землетрясение
У Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4