https://ria.ru/20250728/zelentsova-2031457290.html

Ольга Зеленцова: черные копатели уничтожают прошлое нашей страны

Ольга Зеленцова: черные копатели уничтожают прошлое нашей страны - РИА Новости, 28.07.2025

Ольга Зеленцова: черные копатели уничтожают прошлое нашей страны

На протяжении веков русский народ объединял в себе множество народов, живущих на территории нашей страны, и таким образом обогащал свою историю и культуру. Об... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T11:00:00+03:00

2025-07-28T11:00:00+03:00

2025-07-28T11:00:00+03:00

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На протяжении веков русский народ объединял в себе множество народов, живущих на территории нашей страны, и таким образом обогащал свою историю и культуру. Об одном древнем народе, который стал частью современной России, и о трудностях в археологии рассказала в интервью РИА Новости старший научный сотрудник Института археологии Российской академии наук, руководитель Волжской экспедиции Ольга Зеленцова. Беседовал Иван Бельков.– Чем занимается Институт археологии РАН? Какова специфика археологической работы?– Наш институт занимается фундаментальными исследованиями древних культур и реконструкцией дописьменной истории народов, населявших территорию нашей страны. Еще одной задачей, стоящей перед нашим институтом, является сохранение археологического наследия, памятников археологии, которые попадают под разрушение в результате природных процессов, действий кладоискателей или в зону строительства. Археолог сейчас – это человек, который прежде всего выполняет спасательные археологические работы – спасает памятники от разрушения.Мои личные научные интересы включают изучение древностей поволжских финнов, народов, которые разговаривали на финно-угорских языках и в эпоху Средневековья проживали на территории Поволжья. Часть из этих народов, например, мордва и марийцы, живет до сих пор на этих территориях, а другие исчезли с этнической карты нашей страны.Наиболее плотно я занимаюсь исследованием средневековой мордвы и муромы. Это близкие в этнокультурном плане народы, которые обитали на территории Нижней Оки в эпоху Средневековья. Мне повезло, и моя профессиональная деятельность по сохранению археологического наследия совпала с научными интересами, когда мне посчастливилось исследовать известный могильник муромы, который попал в зону строительства объездной дороги вокруг города Мурома. Институтом археологии были выполнены его спасательные раскопки, давшие богатейший материал для изучения этой культуры. Интересно, что впервые этот могильник исследовался Василием Городцовым более 100 лет назад, когда он в 1910 году попал в территорию строительства дороги из Муромы в Меленки, и нам повезло вернуться на этот памятник через 100 лет и исследовать его на новом научном уровне.– Как вам помогает археологическая карта России в исследовании Муромы?– В нашем институте уже десять лет идет работа над составлением археологической карты России, которая включает все памятники археологии, на которых когда-либо выполнялись археологические работы. Сейчас в этой базе более 70 тысяч памятников археологии и более 260 тысяч сведений о местах археологических работ. Это большой массив данных по археологическим древностям нашей страны, который используется в исследованиях. Благодаря карте мы можем определить, какие памятники и археологические культуры характерны для той или иной территории или хронологического периода, мы можем наглядно увидеть ареалы проживания древних народов и изменения их систем расселения с течением времени. Археологическая карта является большой базой данных и хорошим источником для анализа пространственного распределения археологических культур, памятников и находок.– Давайте вернемся к муроме – что это за народ, где он обитал и чем занимался?– Название этого народа известно по летописям. В Повести временных лет, в ее недатированной части, летописец перечисляет славянские племена и народы, которые живут по соседству, среди них он называет мурому, которая имела собственный язык. Летописец подчеркивает, что мурома разговаривали на каких-то иных языках, отличных от славянских. Также он отмечает, что первыми насельниками города Мурома были мурома. Археологи подтверждают эти данные – вокруг современного Мурома сейчас известно 15 могильников и больше 30 селищ, на правом берегу Оки в Нижегородской области известно еще десять могильников и 12 селищ. То есть массив муромских памятников достаточно значительный. Археологически мурома на этих территориях фиксируется с конца седьмого века и обитает здесь примерно 400 лет.Мурома были язычниками, они хоронили своих умерших в грунтовых погребениях, в нарядах, богато декорированных металлическими украшениями. Мужчин хоронили с оружием и орудиями труда, всех сопровождали заупокойной пищей, которую мы фиксируем по присутствию в погребениях глиняных горшков и костей животных.Интересной деталью обряда являются захоронения коней в муромских могильниках. Взнузданного коня с удилами и стременами погребали в тех же рядах, что и людей, замечено правда, что рядом с конем всегда было соседнее погребение женщины. То есть конь в данном случае не являлся принадлежностью всадника, а был, вероятно, связан с женским захоронением.– Чем занималась мурома, что являлось основой ее хозяйства?– Основой хозяйства муромы было, вероятно, скотоводство, о чем говорит система расселения – селища муромы располагались на территориях с относительно бедными лесными почвами, но вблизи заливных лугов с богатыми выпасами. Изотопные анализы, выполненные специалистами нашего института, показали, что основой рациона была мясная пища и, наверное, неслучайно в погребениях мы находим мясные части крупного рогатого скота, которые клались туда как заупокойная пища. Находки в погребениях инструментов говорят о том, что мурома занималась деревообработкой, ювелирным ремеслом, охотой и рыболовством.Мурома была включена в торговые отношения, особенно с первой половины десятого века, когда в погребениях фиксируются серебряные арабские дирхемы и торговый инвентарь – весы и гирьки для малых взвешиваний. Мурома занимала выгодное положение на торговой магистрали, которой была река Ока и по которой шли торговые караваны. Чем торговала мурома пока не совсем понятно, но находки в мужских погребениях амулетов из костей бобра и медведя говорят нам о пушной торговле.– Куда исчезла мурома? Удается ли в ходе раскопок уловить контакты с соседними народами? С Древней Русью?– Еще археологи конца 19 – начала 20 века говорили, что к середине 11 века мурома исчезает, растворяется в древнерусском населении. Но этот процесс оставался неуловимым. Раскопки Подболотьевского могильника около города Мурома позволили уяснить отдельные моменты. Так на западной окраине этого могильника нами исследованы подкурганные захоронения, которые появляются здесь во второй половине – конце десятого века. Погребальный обряд и инвентарь этих захоронений позволяет видеть в них представителей древнерусского населения.Данные археологии хорошо соотносятся с письменными источниками. Согласно летописным данным, Владимир Святославич, в лето 988 года посадил своих сыновей Бориса в Ростове, а Глеба в Муроме, то есть летопись говорит нам об окняжении города Мурома. Вместе с князем сюда хлынуло древнерусское население, в составе которого были славяне, весь, меря, скандинавы. В это время муромские территории по Нижней Оке активно включаются в орбиту древнерусского государства. Муромские земли, расположенные на торговой магистрали, начинают активно осваиваться древнерусским населением.Какое-то время мурома и древнерусское население сосуществуют и мирно живут рядом, о чем говорят одновременные захоронения, оставленные муромой и древнерусским населением. Постепенно мурома начинает воспринимать культуру нового населения и терять элементы своей традиционной культуры, что археологически фиксируется изменениями в традиционном муромском уборе и внедрении в костюм древнерусских украшений. Постепенно, вероятно, меняется и мировоззрение. Так в Подболотьевском могильнике исследовано погребение женщины, похороненной головой на запад под курганной насыпью, с муромскими височными кольцами, муромской нагрудной бляхой и древнерусскими украшениями. В составе ожерелья этой женщины присутствовали монетовидные привески с вычеканенным христианским крестом. Мы не можем однозначно говорить, что она была христианкой, но совокупность всех этих признаков говорит нам о том, что она была знакома с этой религией.Таким образом, археологические раскопки раскрывают нам процессы взаимодействия разных народов, их взаимопроникновения и формирования новых общностей.– С какими проблемами сталкиваются археологи при работе с древними культурами?– Самой большой проблемой являются грабительские раскопки поселений и могильников. Когда в середине 90-х годов в нашу страну хлынули металлодетекторы, началась их агрессивная реклама, в том числе и металлопоиска как активного отдыха, любви к древностям и их якобы спасения. На самом деле за этим явлением стояли дилеры, продающие металлодетекторы и коллекционеры, зачастую зарубежные, скупающие эти древности. За последние 30 лет не осталось в стране ни одного памятника археологии, который не посещался бы любителями металлопоиска.Особенно достается могильникам муромы, мордвы, марийцев и других финских народов, погребения которых богаты украшениями из цветных металлов. Ограблены древнерусские селища и курганные могильники, ограблены памятники на юге и русские села.Археологи, выезжая с разведками в поле, видят грабительские ямы, а интернет-магазины полны археологическими находками. Например, при раскопках 2024 года Звягинского могильника в Вачском районе Нижегородской области больше половины погребений оказались разграбленными. Любители металлопоиска все сметают и продают на рынке. Причем, вытаскивая вещи из погребений, они попутно уничтожают массу информации. Дело в том, что для археолога сегодня важен контекст, в котором лежат предметы в погребении, но также очень важны те органические материалы, которые сохраняются в погребениях и просто в культурном слое. Например, в одном из ограбленных погребений на Звягинском могильнике нам удалось взять анализ из-под головного убора, который унесли грабители и от которого сохранился отпечаток. Палинологи, исследовав этот образец, установили, что это очень редкий вид мха, который не растет и не рос близко от этой местности и который, вероятно, был специально положен под голову, то есть у женщины под головой была подушечка из мха, и аналогии этому обычаю мы имеем далеко на Северо-Западе.Грабители, разоряя древние погребения, уничтожают бесценный антропологический материал, который сейчас на вес золота, потому что позволяет определить генетический облик древнего населения нашей страны. Они уничтожают не просто знания и память, они буквально уничтожают наше прошлое.

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интервью, россия, археология, история