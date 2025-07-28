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Bloomberg посоветовал Зеленскому отстранить от власти "друзей" - РИА Новости, 28.07.2025
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10:16 28.07.2025 (обновлено: 11:24 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/zelenskiy-2031848900.html
Bloomberg посоветовал Зеленскому отстранить от власти "друзей"
Bloomberg посоветовал Зеленскому отстранить от власти "друзей" - РИА Новости, 28.07.2025
Bloomberg посоветовал Зеленскому отстранить от власти "друзей"
Владимиру Зеленскому на фоне скандала вокруг ограничения прав антикоррупционных органов Украины следует отстранить от власти замешанных во взяточничестве... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:16:00+03:00
2025-07-28T11:24:00+03:00
в мире
украина
киев
владимир зеленский
руслан стефанчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Владимиру Зеленскому на фоне скандала вокруг ограничения прав антикоррупционных органов Украины следует отстранить от власти замешанных во взяточничестве "друзей", считает колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион. Ранее британская газета Telegraph выразила мнение, что Владимир Зеленский должен сложить полномочия на фоне мер против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). В своей статье он указывает на то, что просчет Зеленского оставит "неизгладимый след", так как мотивы Киева принять меры против антикоррупционных ведомств были ясны. Отмечается, что эти меры стали проводиться после обвинений в коррупции в адрес экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова и сведений о подготовке правоохранителями производства по совладельцу студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Впрочем, по мнению колумниста, сейчас не следует требовать от Зеленского отказаться от полномочий, так как выборы приведут к результатам, которые, скорее всего, будут впоследствии оспорены."Эти события выявили действительность коррупции военного времени... и ее проникновение на самые высокие уровни. Самое время навести порядок и, если это означает отказ от его (Зеленского - ред.) самых близких друзей, да будет так", - пишет он. Чемпион добавляет, что сейчас также время подумать о возможности перестановок в группе советников Зеленского, которые, как полагает журналист, не справляются со своей работой. Верховная рада 22 июля поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, с 22 июля по всей стране проходили акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП. Зеленский 24 июля на фоне массовых протестов по всей Украине против подписанного им закона, лишающего независимости НАБУ и САП, заявил, что согласовал законопроект, который якобы укрепит независимость этих ведомств. Согласно документам на сайте Рады, законопроект был внесен 24 июля. Ранее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому.
https://ria.ru/20250728/bloomberg-2031841724.html
https://ria.ru/20250727/ukraina-2031766370.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, руслан стефанчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины
Bloomberg посоветовал Зеленскому отстранить от власти "друзей"

Bloomberg: Зеленскому следует отстранить от власти замешанных во взятках друзей

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Владимиру Зеленскому на фоне скандала вокруг ограничения прав антикоррупционных органов Украины следует отстранить от власти замешанных во взяточничестве "друзей", считает колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион.
Ранее британская газета Telegraph выразила мнение, что Владимир Зеленский должен сложить полномочия на фоне мер против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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В своей статье он указывает на то, что просчет Зеленского оставит "неизгладимый след", так как мотивы Киева принять меры против антикоррупционных ведомств были ясны. Отмечается, что эти меры стали проводиться после обвинений в коррупции в адрес экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова и сведений о подготовке правоохранителями производства по совладельцу студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Впрочем, по мнению колумниста, сейчас не следует требовать от Зеленского отказаться от полномочий, так как выборы приведут к результатам, которые, скорее всего, будут впоследствии оспорены.
"Эти события выявили действительность коррупции военного времени... и ее проникновение на самые высокие уровни. Самое время навести порядок и, если это означает отказ от его (Зеленского - ред.) самых близких друзей, да будет так", - пишет он.
Чемпион добавляет, что сейчас также время подумать о возможности перестановок в группе советников Зеленского, которые, как полагает журналист, не справляются со своей работой.
Верховная рада 22 июля поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, с 22 июля по всей стране проходили акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП.
Зеленский 24 июля на фоне массовых протестов по всей Украине против подписанного им закона, лишающего независимости НАБУ и САП, заявил, что согласовал законопроект, который якобы укрепит независимость этих ведомств. Согласно документам на сайте Рады, законопроект был внесен 24 июля. Ранее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Фон дер Ляйен призвала Украину сохранить независимость НАБУ и САП
Вчера, 16:55
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийРуслан СтефанчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада Украины
 
 
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