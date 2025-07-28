https://ria.ru/20250728/zelenskiy-2031823238.html

"Пугает до смерти": в США забили тревогу из-за состояния Зеленского

"Пугает до смерти": в США забили тревогу из-за состояния Зеленского - РИА Новости, 28.07.2025

"Пугает до смерти": в США забили тревогу из-за состояния Зеленского

Владимир Зеленский боится лишиться власти из-за провала ВСУ на фронте, вызванного успешными действиями российской армии, такое мнение высказал полковник армии... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T05:09:00+03:00

2025-07-28T05:09:00+03:00

2025-07-28T11:49:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский боится лишиться власти из-за провала ВСУ на фронте, вызванного успешными действиями российской армии, такое мнение высказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive."И я думаю, что это пугает до смерти ближайшее окружение Зеленского и его режим в Киеве. Потому что если он не сможет быстро разобраться с недовольными (украинскими военными. — Прим. ред.), то это будет началом конца", — предупредил эксперт.По словам аналитика, президент США Дональд Трамп крайне неохотно помогает Киеву, будучи больше занятым проблемами своей страны и тарифными войнами, чем помощью Украине.Макгрегор также напомнил, что хозяин Белого дома давал предвыборные обещания и его дальнейший переменчивый курс может говорить о желании дистанцироваться от украинского конфликта.В прошлую среду издание Politico сообщило, что принятие закона об ограничении антикоррупционных органов на Украине лишает солдат ВСУ мотивации сражаться.Пятого июня Министерство обороны России опубликовало сообщение украинского военнопленного о том, что военнослужащие ВСУ не хотят воевать, потому что считают, что отдают жизнь "за сумки" жены Владимира Зеленского Елены Зеленской.

https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031682002.html

https://ria.ru/20250728/zelenskiy-2031815203.html

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в мире, сша, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, politico, министерство обороны рф (минобороны рф)