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"Пугает до смерти": в США забили тревогу из-за состояния Зеленского - РИА Новости, 28.07.2025
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05:09 28.07.2025 (обновлено: 11:49 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/zelenskiy-2031823238.html
"Пугает до смерти": в США забили тревогу из-за состояния Зеленского
"Пугает до смерти": в США забили тревогу из-за состояния Зеленского - РИА Новости, 28.07.2025
"Пугает до смерти": в США забили тревогу из-за состояния Зеленского
Владимир Зеленский боится лишиться власти из-за провала ВСУ на фронте, вызванного успешными действиями российской армии, такое мнение высказал полковник армии... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T05:09:00+03:00
2025-07-28T11:49:00+03:00
в мире
сша
киев
украина
владимир зеленский
дональд трамп
вооруженные силы украины
politico
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский боится лишиться власти из-за провала ВСУ на фронте, вызванного успешными действиями российской армии, такое мнение высказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive."И я думаю, что это пугает до смерти ближайшее окружение Зеленского и его режим в Киеве. Потому что если он не сможет быстро разобраться с недовольными (украинскими военными. — Прим. ред.), то это будет началом конца", — предупредил эксперт.По словам аналитика, президент США Дональд Трамп крайне неохотно помогает Киеву, будучи больше занятым проблемами своей страны и тарифными войнами, чем помощью Украине.Макгрегор также напомнил, что хозяин Белого дома давал предвыборные обещания и его дальнейший переменчивый курс может говорить о желании дистанцироваться от украинского конфликта.В прошлую среду издание Politico сообщило, что принятие закона об ограничении антикоррупционных органов на Украине лишает солдат ВСУ мотивации сражаться.Пятого июня Министерство обороны России опубликовало сообщение украинского военнопленного о том, что военнослужащие ВСУ не хотят воевать, потому что считают, что отдают жизнь "за сумки" жены Владимира Зеленского Елены Зеленской.
https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031682002.html
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в мире, сша, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, politico, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, США, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Politico, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Пугает до смерти": в США забили тревогу из-за состояния Зеленского

Полковник Макгрегор: Зеленский боится лишиться власти из-за провала на фронте

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский боится лишиться власти из-за провала ВСУ на фронте, вызванного успешными действиями российской армии, такое мнение высказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"И я думаю, что это пугает до смерти ближайшее окружение Зеленского и его режим в Киеве. Потому что если он не сможет быстро разобраться с недовольными (украинскими военными. — Прим. ред.), то это будет началом конца", — предупредил эксперт.
По словам аналитика, президент США Дональд Трамп крайне неохотно помогает Киеву, будучи больше занятым проблемами своей страны и тарифными войнами, чем помощью Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
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Макгрегор также напомнил, что хозяин Белого дома давал предвыборные обещания и его дальнейший переменчивый курс может говорить о желании дистанцироваться от украинского конфликта.
В прошлую среду издание Politico сообщило, что принятие закона об ограничении антикоррупционных органов на Украине лишает солдат ВСУ мотивации сражаться.
Пятого июня Министерство обороны России опубликовало сообщение украинского военнопленного о том, что военнослужащие ВСУ не хотят воевать, потому что считают, что отдают жизнь "за сумки" жены Владимира Зеленского Елены Зеленской.
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В миреСШАКиевУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы УкраиныPoliticoМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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