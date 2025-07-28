https://ria.ru/20250728/zelenskij-2032028908.html
Зеленский увеличил численность СБУ
Зеленский увеличил численность СБУ - РИА Новости, 28.07.2025
Зеленский увеличил численность СБУ
Владимир Зеленский подписал закон, которым предлагается увеличить численность Службы безопасности Украины на 10 тысяч человек и разрешить ее сотрудникам... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T21:02:00+03:00
2025-07-28T21:02:00+03:00
2025-07-28T21:04:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, которым предлагается увеличить численность Службы безопасности Украины на 10 тысяч человек и разрешить ее сотрудникам применять оружие при выполнении "задач обороны", свидетельствуют данные сайта Верховной рады. Депутат Рады Ирина Геращенко 16 июля сообщала, что украинский парламент поддержал законопроект, предлагающий увеличить численность СБУ на 10 тысяч человек. "Возвращено с подписью президента Украины", - говорится в карточке законопроекта на сайте Рады. Документом, как ранее сообщала Геращенко, предлагается увеличить численность сотрудников СБУ с 27 тысяч до 37 тысяч человек в мирное время, а в период военного положения - с 31 тысячи до 41 тысячи. Кроме того, документ предлагает создать вместо подразделения борьбы с терроризмом центр специальных операций "А", который "будет осуществлять оперативно-боевую деятельность".
https://ria.ru/20250107/rada-1992765745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ирина геращенко, владимир зеленский, служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Ирина Геращенко, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
Зеленский увеличил численность СБУ
Зеленский подписал закон об увеличении численности СБУ на десять тысяч человек