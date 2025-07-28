Рейтинг@Mail.ru
Зеленский увеличил численность СБУ - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:02 28.07.2025 (обновлено: 21:04 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/zelenskij-2032028908.html
Зеленский увеличил численность СБУ
Зеленский увеличил численность СБУ - РИА Новости, 28.07.2025
Зеленский увеличил численность СБУ
Владимир Зеленский подписал закон, которым предлагается увеличить численность Службы безопасности Украины на 10 тысяч человек и разрешить ее сотрудникам... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T21:02:00+03:00
2025-07-28T21:04:00+03:00
в мире
украина
ирина геращенко
владимир зеленский
служба безопасности украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a367a652213bc576b0882161ff8a4b9.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, которым предлагается увеличить численность Службы безопасности Украины на 10 тысяч человек и разрешить ее сотрудникам применять оружие при выполнении "задач обороны", свидетельствуют данные сайта Верховной рады. Депутат Рады Ирина Геращенко 16 июля сообщала, что украинский парламент поддержал законопроект, предлагающий увеличить численность СБУ на 10 тысяч человек. "Возвращено с подписью президента Украины", - говорится в карточке законопроекта на сайте Рады. Документом, как ранее сообщала Геращенко, предлагается увеличить численность сотрудников СБУ с 27 тысяч до 37 тысяч человек в мирное время, а в период военного положения - с 31 тысячи до 41 тысячи. Кроме того, документ предлагает создать вместо подразделения борьбы с терроризмом центр специальных операций "А", который "будет осуществлять оперативно-боевую деятельность".
https://ria.ru/20250107/rada-1992765745.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_99be080d71bc0b0b8b9153c3a0481bf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ирина геращенко, владимир зеленский, служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Ирина Геращенко, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
Зеленский увеличил численность СБУ

Зеленский подписал закон об увеличении численности СБУ на десять тысяч человек

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, которым предлагается увеличить численность Службы безопасности Украины на 10 тысяч человек и разрешить ее сотрудникам применять оружие при выполнении "задач обороны", свидетельствуют данные сайта Верховной рады.
Депутат Рады Ирина Геращенко 16 июля сообщала, что украинский парламент поддержал законопроект, предлагающий увеличить численность СБУ на 10 тысяч человек.
«
"Возвращено с подписью президента Украины", - говорится в карточке законопроекта на сайте Рады.
Документом, как ранее сообщала Геращенко, предлагается увеличить численность сотрудников СБУ с 27 тысяч до 37 тысяч человек в мирное время, а в период военного положения - с 31 тысячи до 41 тысячи. Кроме того, документ предлагает создать вместо подразделения борьбы с терроризмом центр специальных операций "А", который "будет осуществлять оперативно-боевую деятельность".
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
В Раде зарегистрировали проект об отправке ВСУ в другие страны
7 января, 20:30
 
В миреУкраинаИрина ГеращенкоВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала