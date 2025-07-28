https://ria.ru/20250728/zelenskij-2032028908.html

Зеленский увеличил численность СБУ

Зеленский увеличил численность СБУ - РИА Новости, 28.07.2025

Зеленский увеличил численность СБУ

Владимир Зеленский подписал закон, которым предлагается увеличить численность Службы безопасности Украины на 10 тысяч человек и разрешить ее сотрудникам... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T21:02:00+03:00

2025-07-28T21:02:00+03:00

2025-07-28T21:04:00+03:00

в мире

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служба безопасности украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, которым предлагается увеличить численность Службы безопасности Украины на 10 тысяч человек и разрешить ее сотрудникам применять оружие при выполнении "задач обороны", свидетельствуют данные сайта Верховной рады. Депутат Рады Ирина Геращенко 16 июля сообщала, что украинский парламент поддержал законопроект, предлагающий увеличить численность СБУ на 10 тысяч человек. "Возвращено с подписью президента Украины", - говорится в карточке законопроекта на сайте Рады. Документом, как ранее сообщала Геращенко, предлагается увеличить численность сотрудников СБУ с 27 тысяч до 37 тысяч человек в мирное время, а в период военного положения - с 31 тысячи до 41 тысячи. Кроме того, документ предлагает создать вместо подразделения борьбы с терроризмом центр специальных операций "А", который "будет осуществлять оперативно-боевую деятельность".

https://ria.ru/20250107/rada-1992765745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, ирина геращенко, владимир зеленский, служба безопасности украины, верховная рада украины