https://ria.ru/20250728/zaschita-2031882080.html

Защита обжаловала арест министра имущества Челябинской области

Защита обжаловала арест министра имущества Челябинской области - РИА Новости, 28.07.2025

Защита обжаловала арест министра имущества Челябинской области

Защита министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова обжаловала его арест по делу о превышении полномочий, по которому также проходит бывший... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T11:57:00+03:00

2025-07-28T11:57:00+03:00

2025-07-28T11:57:00+03:00

происшествия

челябинская область

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Защита министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова обжаловала его арест по делу о превышении полномочий, по которому также проходит бывший замгубернатора Александр Богашов, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. "Обжаловано постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу",- сказали в суде. Ранее под стражу также отправили самого Богашова, а также управделами губернатора и правительства области Романа Менжинского.

https://ria.ru/20250219/dubrovskiy-2000281415.html

челябинская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинская область, москва