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Защита обжаловала арест министра имущества Челябинской области
Защита обжаловала арест министра имущества Челябинской области - РИА Новости, 28.07.2025
Защита обжаловала арест министра имущества Челябинской области
Защита министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова обжаловала его арест по делу о превышении полномочий, по которому также проходит бывший... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:57:00+03:00
2025-07-28T11:57:00+03:00
2025-07-28T11:57:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Защита министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова обжаловала его арест по делу о превышении полномочий, по которому также проходит бывший замгубернатора Александр Богашов, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. "Обжаловано постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу",- сказали в суде. Ранее под стражу также отправили самого Богашова, а также управделами губернатора и правительства области Романа Менжинского.
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происшествия, челябинская область, москва
Происшествия, Челябинская область, Москва
Защита обжаловала арест министра имущества Челябинской области
Защита министра имущества Челябинской области Белоусова обжаловала его арест