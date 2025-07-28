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В Госдуме рассказали, кому повысят зарплаты с 1 октября - РИА Новости, 28.07.2025
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02:28 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/zarplaty-2031817380.html
В Госдуме рассказали, кому повысят зарплаты с 1 октября
В Госдуме рассказали, кому повысят зарплаты с 1 октября - РИА Новости, 28.07.2025
В Госдуме рассказали, кому повысят зарплаты с 1 октября
В России с 1 октября произойдет повышение зарплаты для ряда категорий госслужащих на 7,6% в связи с ростом инфляции, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T02:28:00+03:00
2025-07-28T02:28:00+03:00
россия
алексей говырин
госдума рф
единая россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В России с 1 октября произойдет повышение зарплаты для ряда категорий госслужащих на 7,6% в связи с ростом инфляции, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "С 1 октября 2025 года в России произойдет новое повышение заработной платы для ряда категорий государственных служащих. Основанием стал проект поправок к правительственному постановлению, предусматривающий увеличение ранее заявленного коэффициента индексации с 4,5% до 7,6% в связи с ростом инфляции", - заявил Говырин. Депутат отметил, что повышение затронет сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, ФССП, ФПС, таможни, фельдъегерской связи, а также военнослужащих - как по контракту, так и по призыву, зарплаты будут пересчитаны с октября, но реально повышенные выплаты поступят уже в ноябре. "Что касается коммерческого сектора, постановление правительства не накладывает на бизнес прямых обязательств индексировать выплаты. Однако норма статьи 134 Трудового кодекса сохраняет требование регулярного пересмотра заработной платы в целях защиты от инфляции. Конкретные сроки и размер повышения работодатели в частных компаниях определяют самостоятельно и закрепляют это в локальных актах - положении об оплате труда, коллективном договоре и других внутренних документах", - подчеркнул он. По словам парламентария, осенняя индексация будет обеспечена только в бюджетной сфере на федеральном уровне, тогда как решение по остальным категориям работников останется в компетенции региональных властей и конкретных организаций.
https://ria.ru/20250726/gosduma-2031552238.html
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россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Алексей Говырин, Госдума РФ, Единая Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Госдуме рассказали, кому повысят зарплаты с 1 октября

Депутат Говырин: с 1 октября зарплаты госслужащих вырастут на 7,6%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В России с 1 октября произойдет повышение зарплаты для ряда категорий госслужащих на 7,6% в связи с ростом инфляции, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"С 1 октября 2025 года в России произойдет новое повышение заработной платы для ряда категорий государственных служащих. Основанием стал проект поправок к правительственному постановлению, предусматривающий увеличение ранее заявленного коэффициента индексации с 4,5% до 7,6% в связи с ростом инфляции", - заявил Говырин.
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Депутат отметил, что повышение затронет сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, ФССП, ФПС, таможни, фельдъегерской связи, а также военнослужащих - как по контракту, так и по призыву, зарплаты будут пересчитаны с октября, но реально повышенные выплаты поступят уже в ноябре.
"Что касается коммерческого сектора, постановление правительства не накладывает на бизнес прямых обязательств индексировать выплаты. Однако норма статьи 134 Трудового кодекса сохраняет требование регулярного пересмотра заработной платы в целях защиты от инфляции. Конкретные сроки и размер повышения работодатели в частных компаниях определяют самостоятельно и закрепляют это в локальных актах - положении об оплате труда, коллективном договоре и других внутренних документах", - подчеркнул он.
По словам парламентария, осенняя индексация будет обеспечена только в бюджетной сфере на федеральном уровне, тогда как решение по остальным категориям работников останется в компетенции региональных властей и конкретных организаций.
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РоссияАлексей ГовыринГосдума РФЕдиная РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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