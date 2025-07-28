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В Госдуме рассказали, кому повысят зарплаты с 1 октября

В Госдуме рассказали, кому повысят зарплаты с 1 октября - РИА Новости, 28.07.2025

В Госдуме рассказали, кому повысят зарплаты с 1 октября

В России с 1 октября произойдет повышение зарплаты для ряда категорий госслужащих на 7,6% в связи с ростом инфляции, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей РИА Новости, 28.07.2025

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алексей говырин

госдума рф

единая россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В России с 1 октября произойдет повышение зарплаты для ряда категорий госслужащих на 7,6% в связи с ростом инфляции, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "С 1 октября 2025 года в России произойдет новое повышение заработной платы для ряда категорий государственных служащих. Основанием стал проект поправок к правительственному постановлению, предусматривающий увеличение ранее заявленного коэффициента индексации с 4,5% до 7,6% в связи с ростом инфляции", - заявил Говырин. Депутат отметил, что повышение затронет сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, ФССП, ФПС, таможни, фельдъегерской связи, а также военнослужащих - как по контракту, так и по призыву, зарплаты будут пересчитаны с октября, но реально повышенные выплаты поступят уже в ноябре. "Что касается коммерческого сектора, постановление правительства не накладывает на бизнес прямых обязательств индексировать выплаты. Однако норма статьи 134 Трудового кодекса сохраняет требование регулярного пересмотра заработной платы в целях защиты от инфляции. Конкретные сроки и размер повышения работодатели в частных компаниях определяют самостоятельно и закрепляют это в локальных актах - положении об оплате труда, коллективном договоре и других внутренних документах", - подчеркнул он. По словам парламентария, осенняя индексация будет обеспечена только в бюджетной сфере на федеральном уровне, тогда как решение по остальным категориям работников останется в компетенции региональных властей и конкретных организаций.

https://ria.ru/20250726/gosduma-2031552238.html

https://ria.ru/20250720/pensii-2030220435.html

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россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)