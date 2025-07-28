https://ria.ru/20250728/zapad-2031877009.html

Лавров: украинский вопрос проявляет желание Запада нанести ущерб России

Лавров: украинский вопрос проявляет желание Запада нанести ущерб России - РИА Новости, 28.07.2025

Лавров: украинский вопрос проявляет желание Запада нанести ущерб России

Украинский вопрос является проявлением линии Запада на нанесение стратегического поражения России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T11:50:00+03:00

2025-07-28T11:50:00+03:00

2025-07-28T12:27:00+03:00

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сергей лавров

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Украинский вопрос является проявлением линии Запада на нанесение стратегического поражения России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Украинский вопрос, конечно же, является проявлением линии Запада на нанесение стратегического поражения России. Они не стесняются подтверждать то, что готовились к этому достаточно давно", - сказал Лавров на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".По его словам, в Европе всерьез хотят нанести поражение РФ, это подтверждается ежедневно. "То, что европейцы всерьез хотят нанести нам поражение, подтверждается каждый день. Новый канцлер ФРГ, господин (Фридрих) Мерц заявил, что "мы обязаны вновь сделать Германию самой большой военной силой в Европе". Она была самой большой военной силой накануне Первой мировой, когда она ее развязала, накануне Второй мировой, когда тоже ее развязала. И вот теперь он вновь хочет сделать Германию первой военной силой в Европе", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20250728/lavrov-2031880603.html

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украина

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россия, украина, в мире, германия, европа, сергей лавров