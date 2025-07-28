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В Хмельницкой области прогремела серия взрывов - РИА Новости, 28.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:54 28.07.2025 (обновлено: 07:39 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/vzryvy-2031822357.html
В Хмельницкой области прогремела серия взрывов
В Хмельницкой области прогремела серия взрывов - РИА Новости, 28.07.2025
В Хмельницкой области прогремела серия взрывов
Серия взрывов произошла в Хмельницкой области, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T04:54:00+03:00
2025-07-28T07:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Серия взрывов произошла в Хмельницкой области, сообщает украинский телеканал "Общественное". Воздушная тревога в Хмельницкой области действует с 02:19 мск. &quot;В Хмельницкой области слышны взрывы… в Хмельницкой области снова слышны взрывы&quot;, - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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хмельницкая область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Хмельницкой области прогремела серия взрывов

В Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Серия взрывов произошла в Хмельницкой области, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Воздушная тревога в Хмельницкой области действует с 02:19 мск.
«

"В Хмельницкой области слышны взрывы… в Хмельницкой области снова слышны взрывы", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале.

Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.
Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Люди у бетонного укрытия - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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04:41
 
Специальная военная операция на УкраинеХмельницкая областьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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