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В Сумской области прогремели взрывы

В Сумской области прогремели взрывы - РИА Новости, 28.07.2025

В Сумской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в понедельник в городе Бурынь Сумской области на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T18:07:00+03:00

2025-07-28T18:07:00+03:00

2025-07-28T18:07:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в городе Бурынь Сумской области на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области воздушная тревога звучит с 15.51. "В Бурыни слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, сумская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины