https://ria.ru/20250728/vzryv-2031851647.html

Взрыв газа в Саратове полностью разрушил почти 40 квартир

Взрыв газа в Саратове полностью разрушил почти 40 квартир - РИА Новости, 28.07.2025

Взрыв газа в Саратове полностью разрушил почти 40 квартир

Почти 40 квартир полностью разрушены после взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, где в результате происшествия погибли семь человек, сообщили РИА... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T10:25:00+03:00

2025-07-28T10:25:00+03:00

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происшествия

саратов

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САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости. Почти 40 квартир полностью разрушены после взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, где в результате происшествия погибли семь человек, сообщили РИА Новости в оперативных службах."Там 39 квартир полностью разрушены. Только эксперты могут сказать по остальным квартирам в пятом подъезде, возможно ли их дальнейшее использование. Скорее всего, они тоже утрачены будут", - сказал собеседник агентства.МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме на улице Блинова, 2, в Саратове. Изначально сообщалось о трех погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. В экстренных службах сообщили РИА Новости, что за медицинской помощью обратились 18 человек, из них двое госпитализированы. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В главке МЧС отметили, что с субботы жители смогли вернуться в свои квартиры в первом, втором и третьем подъездах дома.Как следует из данных, имеющихся в распоряжении РИА Новости, дом по улице Блинова является типовым панельным с железобетонными перекрытиями, он был введен в эксплуатацию в 2009 году, в нем пять подъездов, в которых расположено 195 квартир.

https://ria.ru/20250728/saratov-2031846396.html

саратов

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Работа специалистов по разбору завалов в Саратове Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Саратове будут продолжаться и ночью, сообщил губернатор. На видео корреспондента РИА Новости – работа специалистов по разбору завалов, идущая сейчас. 2025-07-28T10:25 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, саратов