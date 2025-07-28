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Родителям с детьми до 18 лет могут ввести дополнительный выходной
Родителям с детьми до 18 лет могут ввести дополнительный выходной - РИА Новости, 28.07.2025
Родителям с детьми до 18 лет могут ввести дополнительный выходной
Депутат Госдумы Евгений Марченко предложил давать ежемесячный выходной для одного из работающих родителей с детьми до 18 лет, передает Life.ru. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:53:00+03:00
2025-07-28T10:53:00+03:00
2025-07-28T11:04:00+03:00
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детские вопросы
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Марченко предложил давать ежемесячный выходной для одного из работающих родителей с детьми до 18 лет, передает Life.ru."Введение дополнительного выходного дня не только повысит эффективность воспитания, но и будет способствовать укреплению традиционных семейных ценностей и формированию более тесных эмоциональных связей между поколениями", — приводит издание его слова.Отмечается, что Марченко обратился с соответствующим документом в Министерство труда и соцзащиты.Весной президент России Владимир Путин заявлял, что рождение и воспитание детей дает человеку чувство удовлетворения и счастья, назвав это главным смыслом бытия.
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евгений марченко, госдума рф, россия, общество, владимир путин, социальный навигатор, детские вопросы
Евгений Марченко, Госдума РФ, Россия, Общество, Владимир Путин, Социальный навигатор, Детские вопросы
Родителям с детьми до 18 лет могут ввести дополнительный выходной
Депутат Марченко предложил ввести дополнительный выходной для родителей с детьми