Рейтинг@Mail.ru
Родителям с детьми до 18 лет могут ввести дополнительный выходной - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 28.07.2025 (обновлено: 11:04 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/vykhodnoy-2031857242.html
Родителям с детьми до 18 лет могут ввести дополнительный выходной
Родителям с детьми до 18 лет могут ввести дополнительный выходной - РИА Новости, 28.07.2025
Родителям с детьми до 18 лет могут ввести дополнительный выходной
Депутат Госдумы Евгений Марченко предложил давать ежемесячный выходной для одного из работающих родителей с детьми до 18 лет, передает Life.ru. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:53:00+03:00
2025-07-28T11:04:00+03:00
евгений марченко
госдума рф
россия
общество
владимир путин
социальный навигатор
детские вопросы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005795856_0:339:3037:2047_1920x0_80_0_0_260a9f9e0f4e8ec0922620981ceaaece.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Марченко предложил давать ежемесячный выходной для одного из работающих родителей с детьми до 18 лет, передает Life.ru."Введение дополнительного выходного дня не только повысит эффективность воспитания, но и будет способствовать укреплению традиционных семейных ценностей и формированию более тесных эмоциональных связей между поколениями", — приводит издание его слова.Отмечается, что Марченко обратился с соответствующим документом в Министерство труда и соцзащиты.Весной президент России Владимир Путин заявлял, что рождение и воспитание детей дает человеку чувство удовлетворения и счастья, назвав это главным смыслом бытия.
https://ria.ru/20250715/minfin-2029319316.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005795856_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_aa2d8f6c6003366c0bcfa4e03400f012.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгений марченко, госдума рф, россия, общество, владимир путин, социальный навигатор, детские вопросы
Евгений Марченко, Госдума РФ, Россия, Общество, Владимир Путин, Социальный навигатор, Детские вопросы
Родителям с детьми до 18 лет могут ввести дополнительный выходной

Депутат Марченко предложил ввести дополнительный выходной для родителей с детьми

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСемья на отдыхе
Семья на отдыхе - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Семья на отдыхе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Марченко предложил давать ежемесячный выходной для одного из работающих родителей с детьми до 18 лет, передает Life.ru.
"Введение дополнительного выходного дня не только повысит эффективность воспитания, но и будет способствовать укреплению традиционных семейных ценностей и формированию более тесных эмоциональных связей между поколениями", — приводит издание его слова.
Отмечается, что Марченко обратился с соответствующим документом в Министерство труда и соцзащиты.
Весной президент России Владимир Путин заявлял, что рождение и воспитание детей дает человеку чувство удовлетворения и счастья, назвав это главным смыслом бытия.
Здание Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Минфин предложил увеличить налоговый вычет для семей с детьми
15 июля, 19:24
 
Евгений МарченкоГосдума РФРоссияОбществоВладимир ПутинСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала