https://ria.ru/20250728/vykhodnoy-2031857242.html

Родителям с детьми до 18 лет могут ввести дополнительный выходной

Родителям с детьми до 18 лет могут ввести дополнительный выходной - РИА Новости, 28.07.2025

Родителям с детьми до 18 лет могут ввести дополнительный выходной

Депутат Госдумы Евгений Марченко предложил давать ежемесячный выходной для одного из работающих родителей с детьми до 18 лет, передает Life.ru. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T10:53:00+03:00

2025-07-28T10:53:00+03:00

2025-07-28T11:04:00+03:00

евгений марченко

госдума рф

россия

общество

владимир путин

социальный навигатор

детские вопросы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005795856_0:339:3037:2047_1920x0_80_0_0_260a9f9e0f4e8ec0922620981ceaaece.jpg

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Марченко предложил давать ежемесячный выходной для одного из работающих родителей с детьми до 18 лет, передает Life.ru."Введение дополнительного выходного дня не только повысит эффективность воспитания, но и будет способствовать укреплению традиционных семейных ценностей и формированию более тесных эмоциональных связей между поколениями", — приводит издание его слова.Отмечается, что Марченко обратился с соответствующим документом в Министерство труда и соцзащиты.Весной президент России Владимир Путин заявлял, что рождение и воспитание детей дает человеку чувство удовлетворения и счастья, назвав это главным смыслом бытия.

https://ria.ru/20250715/minfin-2029319316.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евгений марченко, госдума рф, россия, общество, владимир путин, социальный навигатор, детские вопросы