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В Харьковской области при сбросе снаряда с дрона погиб мужчина
В Харьковской области при сбросе снаряда с дрона погиб мужчина - РИА Новости, 28.07.2025
В Харьковской области при сбросе снаряда с дрона погиб мужчина
Один человек погиб в результате сброса снаряда с дрона ВСУ в харьковском селе Таволжанка, сообщает глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:39:00+03:00
2025-07-28T16:39:00+03:00
2025-07-28T16:39:00+03:00
происшествия
харьковская область
украина
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Один человек погиб в результате сброса снаряда с дрона ВСУ в харьковском селе Таволжанка, сообщает глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "В Таволжанке Харьковской области в результате сброса снаряда с БПЛА вооружённых формирований Украины погиб мужчина", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. Он назвал случившееся терактом против мирных жителей.
https://ria.ru/20250728/veschestva-2031956206.html
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Происшествия, Харьковская область, Украина, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области при сбросе снаряда с дрона погиб мужчина
В харьковском селе Таволжанка один человек погиб при сбросе снаряда с дрона ВСУ