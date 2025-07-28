https://ria.ru/20250728/vsu-2031982025.html

В Харьковской области при сбросе снаряда с дрона погиб мужчина

В Харьковской области при сбросе снаряда с дрона погиб мужчина - РИА Новости, 28.07.2025

В Харьковской области при сбросе снаряда с дрона погиб мужчина

Один человек погиб в результате сброса снаряда с дрона ВСУ в харьковском селе Таволжанка, сообщает глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T16:39:00+03:00

2025-07-28T16:39:00+03:00

2025-07-28T16:39:00+03:00

происшествия

харьковская область

украина

виталий ганчев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Один человек погиб в результате сброса снаряда с дрона ВСУ в харьковском селе Таволжанка, сообщает глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "В Таволжанке Харьковской области в результате сброса снаряда с БПЛА вооружённых формирований Украины погиб мужчина", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. Он назвал случившееся терактом против мирных жителей.

https://ria.ru/20250728/veschestva-2031956206.html

харьковская область

украина

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происшествия, харьковская область, украина, виталий ганчев, вооруженные силы украины