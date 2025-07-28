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Два человека погибли при украинских атаках в ДНР за неделю

Два человека погибли при украинских атаках в ДНР за неделю - РИА Новости, 28.07.2025

Два человека погибли при украинских атаках в ДНР за неделю

Два человека погибли, еще шесть, включая одного ребенка, получили ранения в ДНР за минувшую неделю в результате атак украинских войск, сообщила омбудсмен... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T15:34:00+03:00

2025-07-28T15:34:00+03:00

2025-07-28T15:34:00+03:00

донецкая народная республика

украина

дарья морозова

происшествия

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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Два человека погибли, еще шесть, включая одного ребенка, получили ранения в ДНР за минувшую неделю в результате атак украинских войск, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова. В инфографике, опубликованной в Telegram-канале омбудсмена, приводятся данные, в соответствии с которыми с 21 по 27 июля в ДНР погибли два гражданских лица, еще шесть человек, в том числе один ребенок, получили ранения. Также уточняется, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9734 человека, в том числе 247 детей, и пострадали 15 840 гражданских лиц, включая 1022 ребенка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

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2025

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донецкая народная республика, украина, дарья морозова, происшествия