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Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Запада"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 28.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Запада"
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и уничтожили более 250 украинских военнослужащих, а также 18 автомобилей, сообщило... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:03:00+03:00
2025-07-28T13:03:00+03:00
2025-07-28T13:10:00+03:00
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и уничтожили более 250 украинских военнослужащих, а также 18 автомобилей, сообщило Минобороны РФ в понедельник."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Торское, Шандриголово, Новоселовка Донецкой Народной Республики, Дружелюбовка и Купянск Харьковской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.В Минобороны РФ добавили, что потери противника составили более 250 военнослужащих, 18 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Запада"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 250 военных в зоне действий "Запада"