https://ria.ru/20250728/vsu-2031904189.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Запада"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 28.07.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Запада"

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и уничтожили более 250 украинских военнослужащих, а также 18 автомобилей, сообщило... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:03:00+03:00

2025-07-28T13:03:00+03:00

2025-07-28T13:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и уничтожили более 250 украинских военнослужащих, а также 18 автомобилей, сообщило Минобороны РФ в понедельник."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Торское, Шандриголово, Новоселовка Донецкой Народной Республики, Дружелюбовка и Купянск Харьковской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.В Минобороны РФ добавили, что потери противника составили более 250 военнослужащих, 18 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины