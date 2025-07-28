https://ria.ru/20250728/vsu-2031845204.html

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 95 дронами

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 95 дронами - РИА Новости, 28.07.2025

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 95 дронами

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 8 районов Белгородской области более 90 беспилотниками, один мирный житель погиб, двое ранены, сообщил глава... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T09:56:00+03:00

2025-07-28T09:56:00+03:00

2025-07-28T09:56:00+03:00

белгородская область

украина

прохоровский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 8 районов Белгородской области более 90 беспилотниками, один мирный житель погиб, двое ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 42 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 47 боеприпасов и зафиксированы атаки 95 беспилотниками, из них 31 сбит и подавлен. Различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 15 частных домовладениях, социальном объекте, тракторе и 8 транспортных средствах. "Над Прохоровским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. В Шебекинском муниципальном округе … выпущено 2 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 20 беспилотников, из которых 11 подавлены и сбиты. В хуторе Бондаренков в результате атаки дрона на автомобиль погиб мирный житель. Ранена его супруга. Пострадавшая в состоянии средней степени тяжести госпитализирована", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Борисовском районе село Байцуры подверглось атакам 2 FPV-дронов, в Белгородском районе зафиксирован обстрел 4 боеприпасами и атака FPV-дрона, в результате которой ранен мирный житель. По Валуйскому округу нанесены удары 23 беспилотниками, 8 из которых подавлены и сбиты, в Волоконовском районе посёлок Пятницкое атакован 3 беспилотниками, один из которых сбит, уточнил губернатор. "В Грайворонском муниципальном округе … выпущено 13 боеприпасов и совершены атаки 23 беспилотников, из которых 3 сбиты… В Краснояружском районе посёлки Задорожный, Отрадовский и Прилесье, сёла Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Репяховка, Сергиевка, Староселье, а также хутор Первомайский подверглись 7 обстрелам, в ходе которых выпущено 28 боеприпасов, и атакам 22 беспилотников, 7 из которых подавлены и сбиты", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250727/bespilotniki-2031786103.html

белгородская область

украина

прохоровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, украина, прохоровский район, вячеслав гладков, происшествия