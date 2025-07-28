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ВСУ за сутки обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области
ВСУ за сутки обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области - РИА Новости, 28.07.2025
ВСУ за сутки обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области
Боевики украинской армии за день провели 51 артиллерийский обстрел населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, удары были нанесены по 9... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T09:50:00+03:00
2025-07-28T09:50:00+03:00
2025-07-28T09:50:00+03:00
происшествия
днепр (река)
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 28 июл - РИА Новости. Боевики украинской армии за день провели 51 артиллерийский обстрел населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, удары были нанесены по 9 населенным пунктам, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 23 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 28 ударов со стороны украинской армии были нанесены ночью. Всего за сутки под огонь ВСУ попали 9 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Алешки, Васильевка, Малая Лепетиха, Каховка, Абрикосовка, Григорьевка, Новая Каховка, Днепряны, Старая Маячка.
https://ria.ru/20250727/spetsoperatsiya-2031761060.html
днепр (река)
херсонская область
каховка
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происшествия, днепр (река), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины
Происшествия, Днепр (река), Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области
ВСУ за сутки 51 раз обстреляли левый берег Днепра Херсонской области