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ВСУ в Димитрове попали в затруднительное положение, рассказал Пушилин
ВСУ в Димитрове попали в затруднительное положение, рассказал Пушилин - РИА Новости, 28.07.2025
ВСУ в Димитрове попали в затруднительное положение, рассказал Пушилин
Группировка ВСУ в Димитрове Донецкой Народной Республики находится в крайне затруднительном положении, на окраинах города идут боестолкновения, сообщил глава... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T09:40:00+03:00
2025-07-28T09:40:00+03:00
2025-07-28T11:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Группировка ВСУ в Димитрове Донецкой Народной Республики находится в крайне затруднительном положении, на окраинах города идут боестолкновения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "После освобождения Новоэкономического теперь противник, особенно та группировка, которая сконцентрирована пока еще в Димитрове, находится в крайне затруднительном положении. И по той информации, которая появляется, уже есть фиксация первых боестолкновений на окраинах и самого Димитрова, и на окраинах самого Красноармейска", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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донецкая народная республика, димитров, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Димитров, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
ВСУ в Димитрове попали в затруднительное положение, рассказал Пушилин
Пушилин сообщил о начале боев на окраинах Димитрова в ДНР