https://ria.ru/20250728/vsu-2031842051.html

ВСУ в Димитрове попали в затруднительное положение, рассказал Пушилин

ВСУ в Димитрове попали в затруднительное положение, рассказал Пушилин - РИА Новости, 28.07.2025

ВСУ в Димитрове попали в затруднительное положение, рассказал Пушилин

Группировка ВСУ в Димитрове Донецкой Народной Республики находится в крайне затруднительном положении, на окраинах города идут боестолкновения, сообщил глава... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T09:40:00+03:00

2025-07-28T09:40:00+03:00

2025-07-28T11:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

димитров

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Группировка ВСУ в Димитрове Донецкой Народной Республики находится в крайне затруднительном положении, на окраинах города идут боестолкновения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "После освобождения Новоэкономического теперь противник, особенно та группировка, которая сконцентрирована пока еще в Димитрове, находится в крайне затруднительном положении. И по той информации, которая появляется, уже есть фиксация первых боестолкновений на окраинах и самого Димитрова, и на окраинах самого Красноармейска", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20250727/spetsoperatsiya-2031761060.html

донецкая народная республика

димитров

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донецкая народная республика, димитров, денис пушилин, вооруженные силы украины