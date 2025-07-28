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ВСУ в Димитрове попали в затруднительное положение, рассказал Пушилин - РИА Новости, 28.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:40 28.07.2025 (обновлено: 11:34 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/vsu-2031842051.html
ВСУ в Димитрове попали в затруднительное положение, рассказал Пушилин
ВСУ в Димитрове попали в затруднительное положение, рассказал Пушилин - РИА Новости, 28.07.2025
ВСУ в Димитрове попали в затруднительное положение, рассказал Пушилин
Группировка ВСУ в Димитрове Донецкой Народной Республики находится в крайне затруднительном положении, на окраинах города идут боестолкновения, сообщил глава... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T09:40:00+03:00
2025-07-28T11:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
димитров
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Группировка ВСУ в Димитрове Донецкой Народной Республики находится в крайне затруднительном положении, на окраинах города идут боестолкновения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "После освобождения Новоэкономического теперь противник, особенно та группировка, которая сконцентрирована пока еще в Димитрове, находится в крайне затруднительном положении. И по той информации, которая появляется, уже есть фиксация первых боестолкновений на окраинах и самого Димитрова, и на окраинах самого Красноармейска", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, димитров, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Димитров, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
ВСУ в Димитрове попали в затруднительное положение, рассказал Пушилин

Пушилин сообщил о начале боев на окраинах Димитрова в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие во зоне СВО
Российские военнослужащие во зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Группировка ВСУ в Димитрове Донецкой Народной Республики находится в крайне затруднительном положении, на окраинах города идут боестолкновения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"После освобождения Новоэкономического теперь противник, особенно та группировка, которая сконцентрирована пока еще в Димитрове, находится в крайне затруднительном положении. И по той информации, которая появляется, уже есть фиксация первых боестолкновений на окраинах и самого Димитрова, и на окраинах самого Красноармейска", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.07.2025
Вчера, 16:31
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДимитровДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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