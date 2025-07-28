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Пленный ВСУ рассказал, как попал в армию из-за костра у дома - РИА Новости, 28.07.2025
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09:06 28.07.2025 (обновлено: 11:02 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/vsu-2031838196.html
Пленный ВСУ рассказал, как попал в армию из-за костра у дома
Пленный ВСУ рассказал, как попал в армию из-за костра у дома - РИА Новости, 28.07.2025
Пленный ВСУ рассказал, как попал в армию из-за костра у дома
Украинский военнопленный Василий Чернец попал в армию после того, как полицейские под предлогом выписки штрафа отвели его в военкомат. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T09:06:00+03:00
2025-07-28T11:02:00+03:00
россия
ивано-франковская область
сумская область
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украинский военнопленный Василий Чернец попал в армию после того, как полицейские под предлогом выписки штрафа отвели его в военкомат. "Я костер жег возле дома, делал уборку. Полицейские наехали и меня забрали — штраф выписать за это, что я жгу. Они меня отвезли в ТЦК", — сказал Чернец на видео, опубликованном Минобороны. По его словам, после Майдана люди на Украине стали жить хуже.Чернец из Ивано-Франковской области. Службу проходил в разведке 156-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ. В плен попал под Юнаковкой в Сумской области, уточнили в военном ведомстве.
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россия, ивано-франковская область, сумская область, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Ивано-Франковская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, В мире
Пленный ВСУ рассказал, как попал в армию из-за костра у дома

Пленный Чернец: сотрудники ТЦК отвезли в военкомат под предлогом выписки штрафа

© Getty Images / Anadolu / Narciso ContrerasСотрудники ТЦК патрулируют улицы Харькова, Украина
Сотрудники ТЦК патрулируют улицы Харькова, Украина - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Getty Images / Anadolu / Narciso Contreras
Сотрудники ТЦК патрулируют улицы Харькова, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украинский военнопленный Василий Чернец попал в армию после того, как полицейские под предлогом выписки штрафа отвели его в военкомат.
"Я костер жег возле дома, делал уборку. Полицейские наехали и меня забрали — штраф выписать за это, что я жгу. Они меня отвезли в ТЦК", — сказал Чернец на видео, опубликованном Минобороны.
По его словам, после Майдана люди на Украине стали жить хуже.
Чернец из Ивано-Франковской области. Службу проходил в разведке 156-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ. В плен попал под Юнаковкой в Сумской области, уточнили в военном ведомстве.
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РоссияИвано-Франковская областьСумская областьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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