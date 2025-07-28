https://ria.ru/20250728/vs-2031864059.html
Приговор организатору тура на Эльбрус, где погибли люди, оставили в силе
Приговор организатору тура на Эльбрус, где погибли люди, оставили в силе - РИА Новости, 28.07.2025
Приговор организатору тура на Эльбрус, где погибли люди, оставили в силе
Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил в силе приговор осужденному на пять лет и семь месяцев за гибель пяти туристов на Эльбрусе в 2021 году организатору... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:20:00+03:00
2025-07-28T11:20:00+03:00
2025-07-28T11:20:00+03:00
происшествия
эльбрус
денис алимов
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НАЛЬЧИК, 28 июл – РИА Новости. Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил в силе приговор осужденному на пять лет и семь месяцев за гибель пяти туристов на Эльбрусе в 2021 году организатору восхождения Денису Алимову, но при этом освободил его из-под стражи в связи с отбытием срока наказания, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Приговор Эльбрусского районного суда в отношении Алимова оставить без изменений, освободить его из-под стражи в связи с отбытием срока наказания", - огласила решение судья Халимат Сабанчиева. По ее словам, приговор в отношении двух гидов - Антона Никифорова и Ильи Чуйкова смягчен - до 3 лет и 2 лет и 8 месяцев лишения свободы соответственно. Группа из четырех гидов и 16 альпинистов, совершавшая восхождение на Эльбрус, вечером 23 сентября 2021 года на высоте 5400 метров из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Спасателям удалось спасти 14 человек, часть из них попали в больницу, пятеро погибли. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Следователи пришли к выводу, что организатор восхождения Денис Алимов знал, что часть привлеченных им проводников не соответствует квалификационным требованиям, также не было принято во внимание, что в сентябре погодные условия неблагоприятны для прохождения маршрута на западную вершину Эльбруса с юга. Кроме того, организаторы не оценили уровень подготовки, амуниции и состояние здоровья участников группы. После ухудшения погоды проводники не смогли собственными силами спустить всю группу к исходной точке и своевременно организовать эвакуацию. В феврале Эльбрусский районный суд Кабардино-Балкарии приговорил Алимова к пяти годам и семи месяцам лишения свободы, один из инструкторов-проводников - Антон Никифоров - получил три с половиной года, а другой - Илья Чуйков - три года и два месяца лишения свободы в колонии общего режима. Всем им также на два года запрещено заниматься туристской деятельностью. В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что фигурантами дела были еще два гида, но один из них, находясь под подпиской о невыезде, скрылся от следствия, а другой подписал контракт на участие в специальной военной операции. Адвокаты и осужденные обжаловали приговор.
https://ria.ru/20250502/elbrus-2014661404.html
https://ria.ru/20240816/alpinistka-1966701020.html
https://ria.ru/20250620/elbrus-2024423427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, эльбрус, денис алимов
Происшествия, Эльбрус, Денис Алимов
Приговор организатору тура на Эльбрус, где погибли люди, оставили в силе
Приговор организатору тура на Эльбрус, где погибли пять человек, оставили в силе
НАЛЬЧИК, 28 июл – РИА Новости. Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил в силе приговор осужденному на пять лет и семь месяцев за гибель пяти туристов на Эльбрусе в 2021 году организатору восхождения Денису Алимову, но при этом освободил его из-под стражи в связи с отбытием срока наказания, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговор Эльбрусского районного суда в отношении Алимова
оставить без изменений, освободить его из-под стражи в связи с отбытием срока наказания", - огласила решение судья Халимат Сабанчиева.
По ее словам, приговор в отношении двух гидов - Антона Никифорова и Ильи Чуйкова смягчен - до 3 лет и 2 лет и 8 месяцев лишения свободы соответственно.
Группа из четырех гидов и 16 альпинистов, совершавшая восхождение на Эльбрус
, вечером 23 сентября 2021 года на высоте 5400 метров из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Спасателям удалось спасти 14 человек, часть из них попали в больницу, пятеро погибли. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
Следователи пришли к выводу, что организатор восхождения Денис Алимов знал, что часть привлеченных им проводников не соответствует квалификационным требованиям, также не было принято во внимание, что в сентябре погодные условия неблагоприятны для прохождения маршрута на западную вершину Эльбруса с юга. Кроме того, организаторы не оценили уровень подготовки, амуниции и состояние здоровья участников группы. После ухудшения погоды проводники не смогли собственными силами спустить всю группу к исходной точке и своевременно организовать эвакуацию.
В феврале Эльбрусский районный суд Кабардино-Балкарии приговорил Алимова к пяти годам и семи месяцам лишения свободы, один из инструкторов-проводников - Антон Никифоров - получил три с половиной года, а другой - Илья Чуйков - три года и два месяца лишения свободы в колонии общего режима. Всем им также на два года запрещено заниматься туристской деятельностью.
В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что фигурантами дела были еще два гида, но один из них, находясь под подпиской о невыезде, скрылся от следствия, а другой подписал контракт на участие в специальной военной операции.
Адвокаты и осужденные обжаловали приговор.