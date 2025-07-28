https://ria.ru/20250728/vrach-2031819531.html

Врач назвала опасные для детей продукты

Врач назвала опасные для детей продукты - РИА Новости, 28.07.2025

Врач назвала опасные для детей продукты

Цельные орехи, виноград, сырой мед, газировки и энергетики могут быть опасны для детей, рассказала РИА Новости нутрициолог, заместитель руководителя Ассоциации... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T03:10:00+03:00

2025-07-28T03:10:00+03:00

2025-07-28T04:20:00+03:00

здоровье - общество

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Цельные орехи, виноград, сырой мед, газировки и энергетики могут быть опасны для детей, рассказала РИА Новости нутрициолог, заместитель руководителя Ассоциации профессионалов социального питания и оздоровления населения Алла Порхун. "Цельные орехи и виноград — частые причины удушья у малышей. Сырой мед до года опасен из-за риска ботулизма. Газировки и энергетики разрушают эмаль зубов и нарушают работу нервной системы из-за содержания сахара и кофеина", — сказала она.Врач посоветовала обратить внимание на трансжиры, которые повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний и вызывают хронические воспаления в организме. "Особое внимание стоит уделить трансжирам: они содержатся в дешевой выпечке, фастфуде и маргарине. Эти соединения повышают уровень "плохого" холестерина и вызывают хронические воспалительные процессы в организме", — объяснила нутрициолог.

https://ria.ru/20250727/vrach-2031684453.html

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здоровье - общество, россия