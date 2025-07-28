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Пушилин рассказал об активных боях на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 28.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:07 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/vojska-2031846542.html
Пушилин рассказал об активных боях на Краснолиманском направлении
Пушилин рассказал об активных боях на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 28.07.2025
Пушилин рассказал об активных боях на Краснолиманском направлении
Подразделения российских войск ведут активные боевые действия на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:07:00+03:00
2025-07-28T10:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Подразделения российских войск ведут активные боевые действия на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Мы видим достаточно активные действия наших подразделений и на краснолиманском направлении. Мы видим и освобожденные населенные пункты, мы видим и улучшение позиций, продвижение вперед", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20250727/chasovyar-1981337707.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин рассказал об активных боях на Краснолиманском направлении

Пушилин: российские войска ведут активные бои на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Сергей БатуринДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Подразделения российских войск ведут активные боевые действия на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы видим достаточно активные действия наших подразделений и на краснолиманском направлении. Мы видим и освобожденные населенные пункты, мы видим и улучшение позиций, продвижение вперед", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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