https://ria.ru/20250728/vojska-2031846542.html
Пушилин рассказал об активных боях на Краснолиманском направлении
Пушилин рассказал об активных боях на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 28.07.2025
Пушилин рассказал об активных боях на Краснолиманском направлении
Подразделения российских войск ведут активные боевые действия на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:07:00+03:00
2025-07-28T10:07:00+03:00
2025-07-28T10:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Подразделения российских войск ведут активные боевые действия на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Мы видим достаточно активные действия наших подразделений и на краснолиманском направлении. Мы видим и освобожденные населенные пункты, мы видим и улучшение позиций, продвижение вперед", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20250727/chasovyar-1981337707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин рассказал об активных боях на Краснолиманском направлении
Пушилин: российские войска ведут активные бои на Краснолиманском направлении