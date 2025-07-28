https://ria.ru/20250728/vojska-2031846542.html

Пушилин рассказал об активных боях на Краснолиманском направлении

Пушилин рассказал об активных боях на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 28.07.2025

Пушилин рассказал об активных боях на Краснолиманском направлении

Подразделения российских войск ведут активные боевые действия на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T10:07:00+03:00

2025-07-28T10:07:00+03:00

2025-07-28T10:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Подразделения российских войск ведут активные боевые действия на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Мы видим достаточно активные действия наших подразделений и на краснолиманском направлении. Мы видим и освобожденные населенные пункты, мы видим и улучшение позиций, продвижение вперед", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20250727/chasovyar-1981337707.html

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

донецкая народная республика, денис пушилин