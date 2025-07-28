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Глава Приморья поручил разработать план для поддержки создания муралов - РИА Новости, 28.07.2025
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09:42 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/vlasti-2031842283.html
Глава Приморья поручил разработать план для поддержки создания муралов
Глава Приморья поручил разработать план для поддержки создания муралов - РИА Новости, 28.07.2025
Глава Приморья поручил разработать план для поддержки создания муралов
Глава Приморья Олег Кожемяко дал поручение разработать план по поддержке молодых художников, создающих муралы - изображения на стенах зданий, сообщает... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T09:42:00+03:00
2025-07-28T09:42:00+03:00
владивосток
олег кожемяко
константин шестаков
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко дал поручение разработать план по поддержке молодых художников, создающих муралы - изображения на стенах зданий, сообщает правительство региона. На приеме граждан к Кожемяко обратился художник из Владивостока Максим Некко. Он рассказал, что сейчас в городе есть свыше 40 активных художников, которые хотят внести свой вклад в украшение облика региона. Сам Некко со своей командой заинтересован в том, чтобы проводить тематические фестивали и мастер-классы для художников. Он попросил поддержки у властей региона. "Нужно составить архитектурный план, допустим, на трехлетку и уже в бюджете ‪2026-2027‬ годов вместе с городом, комиссией по развитию Владивостока, решить, как и какие мы будем делать фасады, подпорные стены, чтобы эти работы нашли отражение в бюджете. Нужно определить, какая будет тематика, какое мы требуем качество работ, какую гарантию на выполненные работы. Заложить обслуживание хотя бы на пятилетней период", - приводятся в сообщении слова Кожемяко. Также губернатор поручил включить в бюджет средства на подсветку муралов. Как рассказал глава Владивостока Константин Шестаков, в столице ДФО реализуется программа, которая позволяет молодым художникам работать с архитектурными объектами города, используя подпорные стены и торцы жилых домов. Кроме того, во Владивостоке проходит конкурс для художников в возрасте от 14 до 35 лет, создающих муралы. Призовой фонд - 1,7 миллиона рублей. Темы рисунков могут быть посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 165-летию Владивостока и другим событиям.
https://ria.ru/20250527/matushkin-2019352784.html
https://realty.ria.ru/20250625/vladivostok-2025364550.html
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владивосток, олег кожемяко, константин шестаков, приморский край
Владивосток, Олег Кожемяко, Константин Шестаков, Приморский край
Глава Приморья поручил разработать план для поддержки создания муралов

Кожемяко поручил разработать план поддержки молодых художников, создающих муралы

© Фото : правительство Амурской областиГубернатор Приамурья Олег Кожемяко
Губернатор Приамурья Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : правительство Амурской области
Губернатор Приамурья Олег Кожемяко. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко дал поручение разработать план по поддержке молодых художников, создающих муралы - изображения на стенах зданий, сообщает правительство региона.
На приеме граждан к Кожемяко обратился художник из Владивостока Максим Некко. Он рассказал, что сейчас в городе есть свыше 40 активных художников, которые хотят внести свой вклад в украшение облика региона. Сам Некко со своей командой заинтересован в том, чтобы проводить тематические фестивали и мастер-классы для художников. Он попросил поддержки у властей региона.
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"Нужно составить архитектурный план, допустим, на трехлетку и уже в бюджете ‪2026-2027‬ годов вместе с городом, комиссией по развитию Владивостока, решить, как и какие мы будем делать фасады, подпорные стены, чтобы эти работы нашли отражение в бюджете. Нужно определить, какая будет тематика, какое мы требуем качество работ, какую гарантию на выполненные работы. Заложить обслуживание хотя бы на пятилетней период", - приводятся в сообщении слова Кожемяко.
Также губернатор поручил включить в бюджет средства на подсветку муралов.
Как рассказал глава Владивостока Константин Шестаков, в столице ДФО реализуется программа, которая позволяет молодым художникам работать с архитектурными объектами города, используя подпорные стены и торцы жилых домов.
Кроме того, во Владивостоке проходит конкурс для художников в возрасте от 14 до 35 лет, создающих муралы. Призовой фонд - 1,7 миллиона рублей. Темы рисунков могут быть посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 165-летию Владивостока и другим событиям.
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