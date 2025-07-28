https://ria.ru/20250728/vlasti-2031842283.html

Глава Приморья поручил разработать план для поддержки создания муралов

Глава Приморья поручил разработать план для поддержки создания муралов - РИА Новости, 28.07.2025

Глава Приморья поручил разработать план для поддержки создания муралов

Глава Приморья Олег Кожемяко дал поручение разработать план по поддержке молодых художников, создающих муралы - изображения на стенах зданий, сообщает... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T09:42:00+03:00

2025-07-28T09:42:00+03:00

2025-07-28T09:42:00+03:00

владивосток

олег кожемяко

константин шестаков

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко дал поручение разработать план по поддержке молодых художников, создающих муралы - изображения на стенах зданий, сообщает правительство региона. На приеме граждан к Кожемяко обратился художник из Владивостока Максим Некко. Он рассказал, что сейчас в городе есть свыше 40 активных художников, которые хотят внести свой вклад в украшение облика региона. Сам Некко со своей командой заинтересован в том, чтобы проводить тематические фестивали и мастер-классы для художников. Он попросил поддержки у властей региона. "Нужно составить архитектурный план, допустим, на трехлетку и уже в бюджете ‪2026-2027‬ годов вместе с городом, комиссией по развитию Владивостока, решить, как и какие мы будем делать фасады, подпорные стены, чтобы эти работы нашли отражение в бюджете. Нужно определить, какая будет тематика, какое мы требуем качество работ, какую гарантию на выполненные работы. Заложить обслуживание хотя бы на пятилетней период", - приводятся в сообщении слова Кожемяко. Также губернатор поручил включить в бюджет средства на подсветку муралов. Как рассказал глава Владивостока Константин Шестаков, в столице ДФО реализуется программа, которая позволяет молодым художникам работать с архитектурными объектами города, используя подпорные стены и торцы жилых домов. Кроме того, во Владивостоке проходит конкурс для художников в возрасте от 14 до 35 лет, создающих муралы. Призовой фонд - 1,7 миллиона рублей. Темы рисунков могут быть посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 165-летию Владивостока и другим событиям.

https://ria.ru/20250527/matushkin-2019352784.html

https://realty.ria.ru/20250625/vladivostok-2025364550.html

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владивосток, олег кожемяко, константин шестаков, приморский край