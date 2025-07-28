https://ria.ru/20250728/vina-2031821519.html

Экс-глава предприятия по производству вакцин частично признал вину

Экс-глава предприятия по производству вакцин частично признал вину - РИА Новости, 28.07.2025

Экс-глава предприятия по производству вакцин частично признал вину

Осужденный за попытку получить взятку бывший и.о. директора ФГУП "Санкт-Петербургское НИИ вакцин и сывороток" Евгений Маковский частично признал вину по... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T04:22:00+03:00

2025-07-28T04:22:00+03:00

2025-07-28T04:22:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Осужденный за попытку получить взятку бывший и.о. директора ФГУП "Санкт-Петербургское НИИ вакцин и сывороток" Евгений Маковский частично признал вину по уголовному делу, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Маковский вину признал частично, пояснив, что намеревался присвоить часть получаемой компанией ООО "Русбиофарм" кредит-ноты без выполнения каких-либо действий в ее пользу. То есть его умыслом охватывалось совершение хищения части премии, что должно быть квалифицировано по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ", - сказано в документах. Таким образом, защита настаивала, что действия Маковского необходимо переквалифицировать с покушения на получение взятки в покушение на мошенничество. Защита отмечала, что Маковский признал вину в том, что пытался получить денежные средства в размере восьми миллионов рублей, а именно "совершить хищение денег, выделенных Институтом в виде премии компании "Русбиофарм" за сентябрь, указанные действия не являются покушением на получение взятки, поскольку полномочия у Маковского в реальности отсутствовали", говорится в материалах. Адвокаты в апелляции указывали, что при назначении наказания суд первой инстанции не учел частичное признание вины подсудимым. При этом, согласно тексту приговора, также имеющегося у РИА Новости, суд указал, что Маковский виновным себя не признал. По версии следствия, Маковский, занимая должность и.о. директора ФГУП "Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" (ФГУП СПбНИИВС) пытался получить 20 миллионов рублей от гендиректора ООО "Русбиофарм" за продление договора на поставку вакцины от коронавирусной инфекции "Конвасэл".

https://ria.ru/20250728/prigovor-2031819894.html

https://ria.ru/20250728/kontrakt-2031820782.html

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происшествия