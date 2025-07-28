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В Госдуме призвали запретить продажу и ввоз вейпов - РИА Новости, 28.07.2025
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21:02 28.07.2025 (обновлено: 21:03 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/veypy-2032028731.html
В Госдуме призвали запретить продажу и ввоз вейпов
В Госдуме призвали запретить продажу и ввоз вейпов - РИА Новости, 28.07.2025
В Госдуме призвали запретить продажу и ввоз вейпов
Продажу и ввоз вейпов в РФ необходимо запретить, однако их производство следует сохранить для дальнейшей продажи в другие страны, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T21:02:00+03:00
2025-07-28T21:03:00+03:00
экономика
россия
китай
сергей леонов
артем метелев (депутат)
вячеслав володин
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Продажу и ввоз вейпов в РФ необходимо запретить, однако их производство следует сохранить для дальнейшей продажи в другие страны, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. В январе глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что подготовлен законопроект, которым предлагается запретить производство и ввоз в Россию никотиносодержащих устройств, никотинового сырья и никотиносодержащей продукции. "Мне кажется, что правильно было бы запретить именно продажу и ввоз вейпов, производство необязательно. Пускай производят, продают в другие страны", - сказал Леонов. Парламентарий напоминал об опыте Китая, где вейпы практически не курят, однако страна является самым большим производителем данной продукции в мире. Ранее председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что Госдума поддержит и рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, если такая инициатива поступит от правительства РФ. Он отмечал, что все фракции Госдумы поддерживают инициативу о полном запрете вейпов.
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экономика, россия, китай, сергей леонов, артем метелев (депутат), вячеслав володин, госдума рф
Экономика, Россия, Китай, Сергей Леонов, Артем Метелев (депутат), Вячеслав Володин, Госдума РФ
В Госдуме призвали запретить продажу и ввоз вейпов

Леонов: продажу и ввоз вейпов в РФ надо запретить, но сохранить их производство

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Продажу и ввоз вейпов в РФ необходимо запретить, однако их производство следует сохранить для дальнейшей продажи в другие страны, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
В январе глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что подготовлен законопроект, которым предлагается запретить производство и ввоз в Россию никотиносодержащих устройств, никотинового сырья и никотиносодержащей продукции.
«
"Мне кажется, что правильно было бы запретить именно продажу и ввоз вейпов, производство необязательно. Пускай производят, продают в другие страны", - сказал Леонов.
Парламентарий напоминал об опыте Китая, где вейпы практически не курят, однако страна является самым большим производителем данной продукции в мире.
Ранее председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что Госдума поддержит и рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, если такая инициатива поступит от правительства РФ. Он отмечал, что все фракции Госдумы поддерживают инициативу о полном запрете вейпов.
Курение вейпа - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В Госдуме разработали новый законопроект о запрете вейпов
28 января, 12:10
 
ЭкономикаРоссияКитайСергей ЛеоновАртем Метелев (депутат)Вячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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