https://ria.ru/20250728/veypy-2032028731.html

В Госдуме призвали запретить продажу и ввоз вейпов

В Госдуме призвали запретить продажу и ввоз вейпов - РИА Новости, 28.07.2025

В Госдуме призвали запретить продажу и ввоз вейпов

Продажу и ввоз вейпов в РФ необходимо запретить, однако их производство следует сохранить для дальнейшей продажи в другие страны, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T21:02:00+03:00

2025-07-28T21:02:00+03:00

2025-07-28T21:03:00+03:00

экономика

россия

китай

сергей леонов

артем метелев (депутат)

вячеслав володин

госдума рф

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Продажу и ввоз вейпов в РФ необходимо запретить, однако их производство следует сохранить для дальнейшей продажи в другие страны, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. В январе глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что подготовлен законопроект, которым предлагается запретить производство и ввоз в Россию никотиносодержащих устройств, никотинового сырья и никотиносодержащей продукции. "Мне кажется, что правильно было бы запретить именно продажу и ввоз вейпов, производство необязательно. Пускай производят, продают в другие страны", - сказал Леонов. Парламентарий напоминал об опыте Китая, где вейпы практически не курят, однако страна является самым большим производителем данной продукции в мире. Ранее председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что Госдума поддержит и рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, если такая инициатива поступит от правительства РФ. Он отмечал, что все фракции Госдумы поддерживают инициативу о полном запрете вейпов.

https://ria.ru/20250128/veyp-1995865573.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, китай, сергей леонов, артем метелев (депутат), вячеслав володин, госдума рф