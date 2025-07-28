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ОЗХО проработает российский запрос о применении ВСУ отравляющих веществ - РИА Новости, 28.07.2025
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15:12 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/veschestva-2031956206.html
ОЗХО проработает российский запрос о применении ВСУ отравляющих веществ
ОЗХО проработает российский запрос о применении ВСУ отравляющих веществ - РИА Новости, 28.07.2025
ОЗХО проработает российский запрос о применении ВСУ отравляющих веществ
Организация по запрещению химического оружия взяла в проработку запрос Москвы о применении украинскими военными отравляющих веществ, заявил постпред РФ при... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T15:12:00+03:00
2025-07-28T15:12:00+03:00
москва
михаил ульянов (дипломат)
россия
вена
организация по запрещению химического оружия
в мире
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия взяла в проработку запрос Москвы о применении украинскими военными отравляющих веществ, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Мы приглашали миссию ОЗХО проверить информацию о применении украинской стороной химических веществ в ходе боевых действий... Это обращение было получено организацией... Они проинформировали о том, что взяли этот запрос в проработку", - сказал Ульянов на брифинге в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
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москва, михаил ульянов (дипломат), россия, вена, организация по запрещению химического оружия, в мире
Москва, Михаил Ульянов (дипломат), Россия, Вена, Организация по запрещению химического оружия, В мире
ОЗХО проработает российский запрос о применении ВСУ отравляющих веществ

Ульянов: ОЗХО взяла запрос РФ о применении ВСУ отравляющих веществ в проработку

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия взяла в проработку запрос Москвы о применении украинскими военными отравляющих веществ, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Мы приглашали миссию ОЗХО проверить информацию о применении украинской стороной химических веществ в ходе боевых действий... Это обращение было получено организацией... Они проинформировали о том, что взяли этот запрос в проработку", - сказал Ульянов на брифинге в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
Алексей Ртищев - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Запад продолжит использовать ОЗХО для давления на Россию, заявил Ртищев
17 июля, 11:02
 
МоскваМихаил Ульянов (дипломат)РоссияВенаОрганизация по запрещению химического оружияВ мире
 
 
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