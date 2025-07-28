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ОЗХО проработает российский запрос о применении ВСУ отравляющих веществ
ОЗХО проработает российский запрос о применении ВСУ отравляющих веществ - РИА Новости, 28.07.2025
ОЗХО проработает российский запрос о применении ВСУ отравляющих веществ
Организация по запрещению химического оружия взяла в проработку запрос Москвы о применении украинскими военными отравляющих веществ, заявил постпред РФ при... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T15:12:00+03:00
2025-07-28T15:12:00+03:00
2025-07-28T15:12:00+03:00
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михаил ульянов (дипломат)
россия
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в мире
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия взяла в проработку запрос Москвы о применении украинскими военными отравляющих веществ, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Мы приглашали миссию ОЗХО проверить информацию о применении украинской стороной химических веществ в ходе боевых действий... Это обращение было получено организацией... Они проинформировали о том, что взяли этот запрос в проработку", - сказал Ульянов на брифинге в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
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москва, михаил ульянов (дипломат), россия, вена, организация по запрещению химического оружия, в мире
Москва, Михаил Ульянов (дипломат), Россия, Вена, Организация по запрещению химического оружия, В мире
ОЗХО проработает российский запрос о применении ВСУ отравляющих веществ
Ульянов: ОЗХО взяла запрос РФ о применении ВСУ отравляющих веществ в проработку