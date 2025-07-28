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В Молдавии запретили въезд евродепутату, назвав его угрозой нацбезопасности

В Молдавии запретили въезд евродепутату, назвав его угрозой нацбезопасности - РИА Новости, 28.07.2025

В Молдавии запретили въезд евродепутату, назвав его угрозой нацбезопасности

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии распространила в понедельник сообщение, в котором назвала угрозой безопасности депутата Европарламента Ондржея... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T14:58:00+03:00

2025-07-28T14:58:00+03:00

2025-07-28T14:58:00+03:00

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КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии распространила в понедельник сообщение, в котором назвала угрозой безопасности депутата Европарламента Ондржея Достала, американского активиста Брайана Брауна и других членов зарубежной делегации, планировавших участвовать в международной конференции в Кишиневе. В воскресенье лидер молдавской партии "Демократия дома" Василий Костюк сообщил в социальных сетях, что несколько зарубежных политиков из Европы и США, направлявшихся в Кишинёв для участия в международной конференции Make Europe Great Again (MEGA), были задержаны на границе и возвращены обратно. Среди них, по его словам, чешский евродепутат Ондржей Достал, у которого конфисковали дипломатический паспорт. В тот же день, сообщил Костюк, представитель греческой партии NIKI Димос Танасулас получил отказ во въезде без объяснений. Также, по его словам, в аэропорту Кишинёва был остановлен американец Брайан Браун. По данным молдавских СМИ, власти республики отказали ему во въезде, сославшись на его присутствие в национальном списке наблюдения с запретом на въезд, однако позже ему разрешили посетить страну. "Эти лица должны были участвовать в мероприятии с неизвестными организаторами", - говорится в сообщении СИБ, там также утверждается о якобы связях указанных зарубежных политиков с представителями блока "Победа", лидером которой является молдавский бизнесмен и оппозиционный политик Илан Шор. По утверждению СИБ, которое спецслужбы никакими доказательствами не подкрепляет, некоторые участники и организаторы якобы "преследуют цель продвижения экстремистской повестки дня, подрыва территориальной целостности и демократии Республики Молдова". Спецслужба Молдавии также без каких-либо доказательств утверждает, что конференция Make Europe Great Again является частью гибридных операций, якобы координируемых Россией. Спецслужба в этой связи пригрозила гражданам Молдавии последствиями в случае участия в подобных мероприятиях. "Даже непреднамеренное участие в таких инициативах может повлечь юридические последствия", - подчеркнули в СИБ. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250727/moldavija-2031800628.html

https://ria.ru/20250726/moldaviya-2031655148.html

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