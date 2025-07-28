Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии запретили въезд евродепутату, назвав его угрозой нацбезопасности - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/uzroza-2031950506.html
В Молдавии запретили въезд евродепутату, назвав его угрозой нацбезопасности
В Молдавии запретили въезд евродепутату, назвав его угрозой нацбезопасности - РИА Новости, 28.07.2025
В Молдавии запретили въезд евродепутату, назвав его угрозой нацбезопасности
Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии распространила в понедельник сообщение, в котором назвала угрозой безопасности депутата Европарламента Ондржея... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T14:58:00+03:00
2025-07-28T14:58:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
россия
илан шор
евгения гуцул
европарламент
niki
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии распространила в понедельник сообщение, в котором назвала угрозой безопасности депутата Европарламента Ондржея Достала, американского активиста Брайана Брауна и других членов зарубежной делегации, планировавших участвовать в международной конференции в Кишиневе. В воскресенье лидер молдавской партии "Демократия дома" Василий Костюк сообщил в социальных сетях, что несколько зарубежных политиков из Европы и США, направлявшихся в Кишинёв для участия в международной конференции Make Europe Great Again (MEGA), были задержаны на границе и возвращены обратно. Среди них, по его словам, чешский евродепутат Ондржей Достал, у которого конфисковали дипломатический паспорт. В тот же день, сообщил Костюк, представитель греческой партии NIKI Димос Танасулас получил отказ во въезде без объяснений. Также, по его словам, в аэропорту Кишинёва был остановлен американец Брайан Браун. По данным молдавских СМИ, власти республики отказали ему во въезде, сославшись на его присутствие в национальном списке наблюдения с запретом на въезд, однако позже ему разрешили посетить страну. "Эти лица должны были участвовать в мероприятии с неизвестными организаторами", - говорится в сообщении СИБ, там также утверждается о якобы связях указанных зарубежных политиков с представителями блока "Победа", лидером которой является молдавский бизнесмен и оппозиционный политик Илан Шор. По утверждению СИБ, которое спецслужбы никакими доказательствами не подкрепляет, некоторые участники и организаторы якобы "преследуют цель продвижения экстремистской повестки дня, подрыва территориальной целостности и демократии Республики Молдова". Спецслужба Молдавии также без каких-либо доказательств утверждает, что конференция Make Europe Great Again является частью гибридных операций, якобы координируемых Россией. Спецслужба в этой связи пригрозила гражданам Молдавии последствиями в случае участия в подобных мероприятиях. "Даже непреднамеренное участие в таких инициативах может повлечь юридические последствия", - подчеркнули в СИБ. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250727/moldavija-2031800628.html
https://ria.ru/20250726/moldaviya-2031655148.html
https://ria.ru/20250724/moldaviya-2031277496.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, россия, илан шор, евгения гуцул, европарламент, niki, sputnik молдова
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Илан Шор, Евгения Гуцул, Европарламент, Niki, Sputnik Молдова
В Молдавии запретили въезд евродепутату, назвав его угрозой нацбезопасности

СИБ Молдавии назвала угрозой безопасности депутата ЕП Достала

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии распространила в понедельник сообщение, в котором назвала угрозой безопасности депутата Европарламента Ондржея Достала, американского активиста Брайана Брауна и других членов зарубежной делегации, планировавших участвовать в международной конференции в Кишиневе.
В воскресенье лидер молдавской партии "Демократия дома" Василий Костюк сообщил в социальных сетях, что несколько зарубежных политиков из Европы и США, направлявшихся в Кишинёв для участия в международной конференции Make Europe Great Again (MEGA), были задержаны на границе и возвращены обратно. Среди них, по его словам, чешский евродепутат Ондржей Достал, у которого конфисковали дипломатический паспорт. В тот же день, сообщил Костюк, представитель греческой партии NIKI Димос Танасулас получил отказ во въезде без объяснений. Также, по его словам, в аэропорту Кишинёва был остановлен американец Брайан Браун. По данным молдавских СМИ, власти республики отказали ему во въезде, сославшись на его присутствие в национальном списке наблюдения с запретом на въезд, однако позже ему разрешили посетить страну.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Таубер прокомментировала указ Путина о правовом статусе граждан Молдавии
27 июля, 21:40
"Эти лица должны были участвовать в мероприятии с неизвестными организаторами", - говорится в сообщении СИБ, там также утверждается о якобы связях указанных зарубежных политиков с представителями блока "Победа", лидером которой является молдавский бизнесмен и оппозиционный политик Илан Шор. По утверждению СИБ, которое спецслужбы никакими доказательствами не подкрепляет, некоторые участники и организаторы якобы "преследуют цель продвижения экстремистской повестки дня, подрыва территориальной целостности и демократии Республики Молдова".
Спецслужба Молдавии также без каких-либо доказательств утверждает, что конференция Make Europe Great Again является частью гибридных операций, якобы координируемых Россией.
Спецслужба в этой связи пригрозила гражданам Молдавии последствиями в случае участия в подобных мероприятиях.
"Даже непреднамеренное участие в таких инициативах может повлечь юридические последствия", - подчеркнули в СИБ.
Митинг в центре Кишинева - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Соцпартия Молдавии заявила о попытке срыва митинга оппозиции
26 июля, 20:05
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
СМИ: поведение Санду делает присоединение Молдавии к ЕС невозможным
24 июля, 23:08
 
В миреМолдавияКишиневРоссияИлан ШорЕвгения ГуцулЕвропарламентNikiSputnik Молдова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала