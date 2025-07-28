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Украинская сторона оказывает на персонал ЗАЭС давление, заявил Ульянов

Украинская сторона оказывает на персонал ЗАЭС давление, заявил Ульянов - РИА Новости, 28.07.2025

Украинская сторона оказывает на персонал ЗАЭС давление, заявил Ульянов

Украинцы оказывают колоссальное психологическое давление на персонал Запорожской АЭС, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T14:49:00+03:00

2025-07-28T14:49:00+03:00

2025-07-28T14:56:00+03:00

происшествия

запорожская область

запорожская аэс

украина

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Украинцы оказывают колоссальное психологическое давление на персонал Запорожской АЭС, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."В случае с ЗАЭС - давление (психологическое - ред.) колоссальное. Во-первых, в соцсетях Украины, по сути дела, ведут кампанию террористического террора, адресуясь к конкретным лицам, сотрудникам, даже к официанткам, работающим в столовой, с угрозами их жизни, безопасности, здоровья. С другой стороны, они осуществляют обстрелы Энергодара, где живут сотрудники станции и члены их семей", - сказал он, выступая в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20250719/chp-2030148643.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, запорожская область, запорожская аэс, украина