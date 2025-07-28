https://ria.ru/20250728/ultimatum-2032038395.html

В Госдуме прокомментировали ультиматум Трампа

В Госдуме прокомментировали ультиматум Трампа - РИА Новости, 28.07.2025

В Госдуме прокомментировали ультиматум Трампа

Президент США Дональд Трамп, выдвигая России новый ультиматум по завершению украинского конфликта, стремится поддержать свой имидж "крутого парня", чтобы никто... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T22:46:00+03:00

2025-07-28T22:46:00+03:00

2025-07-28T22:46:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выдвигая России новый ультиматум по завершению украинского конфликта, стремится поддержать свой имидж "крутого парня", чтобы никто не понял, что ему не удалось навязать российской стороне свои условия, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Ранее Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и пошлины против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. В понедельник Трамп объявил о сокращении этого срока до 10-12 дней. "Трамп поддерживает свой имидж "крутого парня", чтобы никто не понял, что ему не удалось навязать России свои условия. Вот и сейчас он грозит вторичными санкциями для публики, прекрасно понимая их бесполезность в давлении на Москву", - сказал Белик РИА Новости. Он отметил, что президент США хотел остановить украинский конфликт на условиях Запада, без учета мнения России. "Нам это "не зашло", тем более, Украине не было никаких ограничений по ударам и диверсиям в нашем тылу. Теперь он пугает нас расходами? Продуктов и мощностей для фронта у нас хватит, очереди у магазинов не стоят. Очередные издержки мы переживем, но поставленных СВО целей добьемся", - сказал депутат.

https://ria.ru/20250728/tramp-2032021290.html

https://ria.ru/20250728/ssha-2032020583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, госдума рф, дмитрий белик