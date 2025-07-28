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В Госдуме прокомментировали ультиматум Трампа - РИА Новости, 28.07.2025
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22:46 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/ultimatum-2032038395.html
В Госдуме прокомментировали ультиматум Трампа
В Госдуме прокомментировали ультиматум Трампа - РИА Новости, 28.07.2025
В Госдуме прокомментировали ультиматум Трампа
Президент США Дональд Трамп, выдвигая России новый ультиматум по завершению украинского конфликта, стремится поддержать свой имидж "крутого парня", чтобы никто... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T22:46:00+03:00
2025-07-28T22:46:00+03:00
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госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выдвигая России новый ультиматум по завершению украинского конфликта, стремится поддержать свой имидж "крутого парня", чтобы никто не понял, что ему не удалось навязать российской стороне свои условия, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Ранее Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и пошлины против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. В понедельник Трамп объявил о сокращении этого срока до 10-12 дней. "Трамп поддерживает свой имидж "крутого парня", чтобы никто не понял, что ему не удалось навязать России свои условия. Вот и сейчас он грозит вторичными санкциями для публики, прекрасно понимая их бесполезность в давлении на Москву", - сказал Белик РИА Новости. Он отметил, что президент США хотел остановить украинский конфликт на условиях Запада, без учета мнения России. "Нам это "не зашло", тем более, Украине не было никаких ограничений по ударам и диверсиям в нашем тылу. Теперь он пугает нас расходами? Продуктов и мощностей для фронта у нас хватит, очереди у магазинов не стоят. Очередные издержки мы переживем, но поставленных СВО целей добьемся", - сказал депутат.
https://ria.ru/20250728/tramp-2032021290.html
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, госдума рф, дмитрий белик
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Госдума РФ, Дмитрий Белик
В Госдуме прокомментировали ультиматум Трампа

Депутат Белик: ультиматумом РФ Трамп хочет поддержать свой имидж крутого парня

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выдвигая России новый ультиматум по завершению украинского конфликта, стремится поддержать свой имидж "крутого парня", чтобы никто не понял, что ему не удалось навязать российской стороне свои условия, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и пошлины против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. В понедельник Трамп объявил о сокращении этого срока до 10-12 дней.
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"Трамп поддерживает свой имидж "крутого парня", чтобы никто не понял, что ему не удалось навязать России свои условия. Вот и сейчас он грозит вторичными санкциями для публики, прекрасно понимая их бесполезность в давлении на Москву", - сказал Белик РИА Новости.
Он отметил, что президент США хотел остановить украинский конфликт на условиях Запада, без учета мнения России.
"Нам это "не зашло", тем более, Украине не было никаких ограничений по ударам и диверсиям в нашем тылу. Теперь он пугает нас расходами? Продуктов и мощностей для фронта у нас хватит, очереди у магазинов не стоят. Очередные издержки мы переживем, но поставленных СВО целей добьемся", - сказал депутат.
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В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампГосдума РФДмитрий Белик
 
 
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