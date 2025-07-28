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Эксперт оценил слова Трампа о сокращении сроков ультиматума России - РИА Новости, 28.07.2025
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17:34 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/ultimatum-2031994948.html
Эксперт оценил слова Трампа о сокращении сроков ультиматума России
Эксперт оценил слова Трампа о сокращении сроков ультиматума России - РИА Новости, 28.07.2025
Эксперт оценил слова Трампа о сокращении сроков ультиматума России
Ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес России представляется резким и агрессивным, но американский лидер в силу различных причин еще успеет много раз РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:34:00+03:00
2025-07-28T17:34:00+03:00
в мире
россия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес России представляется резким и агрессивным, но американский лидер в силу различных причин еще успеет много раз поменять свое мнение, а сокращение сроков нужно ему, чтобы продемонстрировать сильную позицию в отношении РФ, выразил мнение в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Трамп заявил в понедельник о сокращении срока ультиматума России, который он выдвинул 16 июля, до 10-12 дней. Президент США сказал, что не видит никакого прогресса в урегулировании украинского конфликта. "Серьезно, я думаю, воспринимать (заявление Трампа - ред.) не стоит, потому что он неоднократно даже по поводу этого ультиматума менял свою позицию. То он сначала выдвинул ультиматум, то потом представители Белого Дома сказали, что хронометраж не жесткий, не жесткие рамки. Сейчас он, видите, его сокращает. Поэтому на самом деле он еще может десять раз позицию свою поменять", - считает Блохин. По мнению эксперта, за это время Трамп может, к примеру, начать еще одну войну с Ираном или развязать несколько торговых войн с Евросоюзом и с Китаем, поменяться может и ситуация на поле боя в ходе СВО. "Поэтому вот этот ультиматум, он преподносится агрессивно, масштабно, но на самом деле особого от него ущерба мы не чувствуем", - добавил Блохин. Он также предположил, что сокращение сроков ультиматума - это попытка Трампа показать американскому истеблишменту свою силу и жесткость в международных отношениях.
https://ria.ru/20250728/tramp-2031985317.html
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в мире, россия, сша, дональд трамп
В мире, Россия, США, Дональд Трамп
Эксперт оценил слова Трампа о сокращении сроков ультиматума России

Блохин: Трамп может еще несколько раз поменять позицию по ультиматуму России

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес России представляется резким и агрессивным, но американский лидер в силу различных причин еще успеет много раз поменять свое мнение, а сокращение сроков нужно ему, чтобы продемонстрировать сильную позицию в отношении РФ, выразил мнение в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Трамп заявил в понедельник о сокращении срока ультиматума России, который он выдвинул 16 июля, до 10-12 дней. Президент США сказал, что не видит никакого прогресса в урегулировании украинского конфликта.
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"Серьезно, я думаю, воспринимать (заявление Трампа - ред.) не стоит, потому что он неоднократно даже по поводу этого ультиматума менял свою позицию. То он сначала выдвинул ультиматум, то потом представители Белого Дома сказали, что хронометраж не жесткий, не жесткие рамки. Сейчас он, видите, его сокращает. Поэтому на самом деле он еще может десять раз позицию свою поменять", - считает Блохин.
По мнению эксперта, за это время Трамп может, к примеру, начать еще одну войну с Ираном или развязать несколько торговых войн с Евросоюзом и с Китаем, поменяться может и ситуация на поле боя в ходе СВО.
"Поэтому вот этот ультиматум, он преподносится агрессивно, масштабно, но на самом деле особого от него ущерба мы не чувствуем", - добавил Блохин.
Он также предположил, что сокращение сроков ультиматума - это попытка Трампа показать американскому истеблишменту свою силу и жесткость в международных отношениях.
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