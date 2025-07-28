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Госдолг Украины достиг 184 миллиардов долларов
Госдолг Украины достиг 184 миллиардов долларов - РИА Новости, 28.07.2025
Госдолг Украины достиг 184 миллиардов долларов
Государственный долг Украины достиг 184,84 миллиарда долларов, что примерно равно объему официального ВВП Украины, заявил российский сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T22:45:00+03:00
2025-07-28T22:45:00+03:00
2025-07-28T22:45:00+03:00
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алексей пушков
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Государственный долг Украины достиг 184,84 миллиарда долларов, что примерно равно объему официального ВВП Украины, заявил российский сенатор Алексей Пушков. "Госдолг Украины достиг 184,84 миллиарда долларов, что примерно равно объему официального ВВП Украины", - написал он в своем Telegram-канале. По мнению Пушкова, если исходить из того, что размер ВВП сильно "надут", потому что включает в себя всю западную финансовую помощь, гранты из внешних источников, то государственный долг Украины превышает ее реальный ВВП в 1,5-2 раза. "Украина сидит на западной финансовой помощи, как наркоман на игле. При этом ни экономическое, ни социальное "здоровье" Украины Запад совершенно не беспокоит. Ее сознательно приносят в жертву своему конфликту с Россией", - отметил сенатор.
https://ria.ru/20250725/vengrija-2031294751.html
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в мире, украина, алексей пушков
В мире, Украина, Алексей Пушков
Госдолг Украины достиг 184 миллиардов долларов
Сенатор Пушков: госдолг Украины стал примерно равен ее ВВП
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Государственный долг Украины достиг 184,84 миллиарда долларов, что примерно равно объему официального ВВП Украины, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
"Госдолг Украины
достиг 184,84 миллиарда долларов, что примерно равно объему официального ВВП Украины", - написал он в своем Telegram-канале
.
По мнению Пушкова, если исходить из того, что размер ВВП сильно "надут", потому что включает в себя всю западную финансовую помощь, гранты из внешних источников, то государственный долг Украины превышает ее реальный ВВП в 1,5-2 раза.
"Украина сидит на западной финансовой помощи, как наркоман на игле. При этом ни экономическое, ни социальное "здоровье" Украины Запад совершенно не беспокоит. Ее сознательно приносят в жертву своему конфликту с Россией", - отметил сенатор.