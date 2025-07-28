https://ria.ru/20250728/ukrainy-2032038237.html

Госдолг Украины достиг 184 миллиардов долларов

Госдолг Украины достиг 184 миллиардов долларов - РИА Новости, 28.07.2025

Госдолг Украины достиг 184 миллиардов долларов

Государственный долг Украины достиг 184,84 миллиарда долларов, что примерно равно объему официального ВВП Украины, заявил российский сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T22:45:00+03:00

2025-07-28T22:45:00+03:00

2025-07-28T22:45:00+03:00

в мире

украина

алексей пушков

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Государственный долг Украины достиг 184,84 миллиарда долларов, что примерно равно объему официального ВВП Украины, заявил российский сенатор Алексей Пушков. "Госдолг Украины достиг 184,84 миллиарда долларов, что примерно равно объему официального ВВП Украины", - написал он в своем Telegram-канале. По мнению Пушкова, если исходить из того, что размер ВВП сильно "надут", потому что включает в себя всю западную финансовую помощь, гранты из внешних источников, то государственный долг Украины превышает ее реальный ВВП в 1,5-2 раза. "Украина сидит на западной финансовой помощи, как наркоман на игле. При этом ни экономическое, ни социальное "здоровье" Украины Запад совершенно не беспокоит. Ее сознательно приносят в жертву своему конфликту с Россией", - отметил сенатор.

https://ria.ru/20250725/vengrija-2031294751.html

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в мире, украина, алексей пушков