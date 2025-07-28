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Во Львовской области демонтируют мемориал "Вечный огонь"
Во Львовской области демонтируют мемориал "Вечный огонь" - РИА Новости, 28.07.2025
Во Львовской области демонтируют мемориал "Вечный огонь"
Мемориал "Вечный огонь" в городе Дрогобыч Львовской области на Украине и два памятника советским солдатам в селе Михайлевичи недалеко от города будут... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T21:20:00+03:00
2025-07-28T21:20:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мемориал "Вечный огонь" в городе Дрогобыч Львовской области на Украине и два памятника советским солдатам в селе Михайлевичи недалеко от города будут демонтированы, сообщила пресс-служба горсовета Дрогобыча. "В Дрогобыче уберут из общественного пространства остатки "Вечного огня" и два советских постамента в селе Михайлевичи", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале горсовета. Демонтаж бетонных плит проведет местное коммунальное предприятие, "эксгумацию останков" проведет мемориально-поисковый центр "Доля" ("Судьба" - ред.) Львовского областного совета, уполномоченный на проведение соответствующих раскопок. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в августе 2024 года заявлял, что во Львовской области демонтированы все советские памятники. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Мемориал "Холм Славы" во Львове был возведен в честь русских и советских воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн. Кузнецов – Герой СССР, сотрудник органов госбезопасности, разведчик. Родился в Свердловской области. Погиб в 1944 году на Украине. Его останки захоронены во Львове на "Холме Славы".
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в мире, украина, львовская область, львов
В мире, Украина, Львовская область, Львов
Во Львовской области демонтируют мемориал "Вечный огонь"
На Украине демонтируют мемориал "Вечный огонь" и два советских памятника