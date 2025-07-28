https://ria.ru/20250728/ukraina-2032022215.html

Украина рассчитывает получить от Латвии 42 бронетранспортера Patria

Украина рассчитывает получить от Латвии 42 бронетранспортера Patria - РИА Новости, 28.07.2025

Украина рассчитывает получить от Латвии 42 бронетранспортера Patria

Украина рассчитывает получить от Латвии 42 бронетранспортера Patria, сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T20:00:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Украина рассчитывает получить от Латвии 42 бронетранспортера Patria, сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль. "С министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом обсудили потребности сил обороны, совместное производство дронов для Украины и договоренности последней встречи контактной группы по вопросам обороны. Поблагодарил за вклад Латвии в укрепление обороноспособности — в частности, за передачу БПЛА для сил обороны и недавнее решение предоставить 42 единицы бронетранспортеров Patria 6х6. Первая партия уже была доставлена на Украину", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Ранее украинский парламент поддержал назначение экс-премьера Дениса Шмыгаля министром обороны Украины вместо Рустема Умерова. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250722/ukraina-2030564530.html

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