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Украина рассчитывает получить от Латвии 42 бронетранспортера Patria - РИА Новости, 28.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:00 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/ukraina-2032022215.html
Украина рассчитывает получить от Латвии 42 бронетранспортера Patria
Украина рассчитывает получить от Латвии 42 бронетранспортера Patria - РИА Новости, 28.07.2025
Украина рассчитывает получить от Латвии 42 бронетранспортера Patria
Украина рассчитывает получить от Латвии 42 бронетранспортера Patria, сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T20:00:00+03:00
2025-07-28T20:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
латвия
россия
денис шмыгаль
рустем умеров
сергей лавров
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Украина рассчитывает получить от Латвии 42 бронетранспортера Patria, сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль. "С министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом обсудили потребности сил обороны, совместное производство дронов для Украины и договоренности последней встречи контактной группы по вопросам обороны. Поблагодарил за вклад Латвии в укрепление обороноспособности — в частности, за передачу БПЛА для сил обороны и недавнее решение предоставить 42 единицы бронетранспортеров Patria 6х6. Первая партия уже была доставлена на Украину", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Ранее украинский парламент поддержал назначение экс-премьера Дениса Шмыгаля министром обороны Украины вместо Рустема Умерова. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030564530.html
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в мире, украина, латвия, россия, денис шмыгаль, рустем умеров, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Латвия, Россия, Денис Шмыгаль, Рустем Умеров, Сергей Лавров, НАТО
Украина рассчитывает получить от Латвии 42 бронетранспортера Patria

Шмыгаль: Украина рассчитывает получить от Латвии 42 бронетранспортера Patria

© Фото : MorsБронемашина Patria
Бронемашина Patria - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : Mors
Бронемашина Patria. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Украина рассчитывает получить от Латвии 42 бронетранспортера Patria, сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль.
"С министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом обсудили потребности сил обороны, совместное производство дронов для Украины и договоренности последней встречи контактной группы по вопросам обороны. Поблагодарил за вклад Латвии в укрепление обороноспособности — в частности, за передачу БПЛА для сил обороны и недавнее решение предоставить 42 единицы бронетранспортеров Patria 6х6. Первая партия уже была доставлена на Украину", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Ранее украинский парламент поддержал назначение экс-премьера Дениса Шмыгаля министром обороны Украины вместо Рустема Умерова.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Шмыгаль спрогнозировал сумму расходов на оборону Украины в 2026 году
22 июля, 10:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛатвияРоссияДенис ШмыгальРустем УмеровСергей ЛавровНАТО
 
 
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