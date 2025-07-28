https://ria.ru/20250728/ukraina-2031962524.html

На Украине признали, что песни на русском языке не нарушают закон

На Украине признали, что песни на русском языке не нарушают закон - РИА Новости, 28.07.2025

На Украине признали, что песни на русском языке не нарушают закон

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская признала, что языковой закон не запрещает исполнение песен на русском языке в... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T15:29:00+03:00

2025-07-28T15:29:00+03:00

2025-07-28T15:29:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская признала, что языковой закон не запрещает исполнение песен на русском языке в публичном пространстве. "Согласно закону Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" языком культурных мероприятий в Украине является государственный язык. Однако закон не исключает возможности использования других языков в исполнении художественных произведений, в частности, песен, при условии, что это не противоречит другим законодательным нормам. То есть исполнение песен на русском языке в публичном пространстве как таковое не является нарушением закона "О государственном языке", - приводит слова Ивановской офис языкового омбудсмена на своей странице в соцсети Facebook*.При этом она отметила, что закон Украины "О культуре" ограничивает исполнение песен российских артистов – граждан РФ. Она напомнила, что в ряде городов, в частности, в Киеве и Тернополе, приняты решения об ограничении публичного использования русскоязычного культурного продукта на местном уровне, однако не предусмотрены никакие санкции. "Такие инициативы требуют общегосударственного нормативного обеспечения, юридической определенности: и для органов местного самоуправления, и для исполнителей, организаторов мероприятий, субъектов хозяйствования", - добавила она. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250721/ukraina-2030475982.html

https://ria.ru/20250719/ukraina-2030180871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, украина, россия, киев, елена ивановская, facebook, верховная рада украины, русский язык в мире