На Украине признали, что песни на русском языке не нарушают закон
Омбудсмен Ивановская: украинский закон не запрещает исполнять песни на русском
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская признала, что языковой закон не запрещает исполнение песен на русском языке в публичном пространстве.
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"Согласно закону Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" языком культурных мероприятий в Украине является государственный язык. Однако закон не исключает возможности использования других языков в исполнении художественных произведений, в частности, песен, при условии, что это не противоречит другим законодательным нормам. То есть исполнение песен на русском языке в публичном пространстве как таковое не является нарушением закона "О государственном языке", - приводит слова Ивановской офис языкового омбудсмена на своей странице в соцсети Facebook*.
При этом она отметила, что закон Украины "О культуре" ограничивает исполнение песен российских артистов – граждан РФ. Она напомнила, что в ряде городов, в частности, в Киеве и Тернополе, приняты решения об ограничении публичного использования русскоязычного культурного продукта на местном уровне, однако не предусмотрены никакие санкции.
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"Такие инициативы требуют общегосударственного нормативного обеспечения, юридической определенности: и для органов местного самоуправления, и для исполнителей, организаторов мероприятий, субъектов хозяйствования", - добавила она.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.