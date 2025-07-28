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На Украине более 450 населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 28.07.2025
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14:43 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/ukraina-2031944845.html
На Украине более 450 населенных пунктов остались без света
На Украине более 450 населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 28.07.2025
На Украине более 450 населенных пунктов остались без света
Более 450 населенных пунктов в шести регионах Украины обесточены из-за непогоды, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T14:43:00+03:00
2025-07-28T14:43:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более 450 населенных пунктов в шести регионах Украины обесточены из-за непогоды, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Непогода полностью или частично обесточила 459 населенных пунктов в шести областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании, не уточнив, о каких именно областях идет речь. По данным украинского энергохолдинга ДТЭК, в Киевской области из-за непогоды без света остались десятки тысяч пользователей. "Из-за сильного ветра и грозы часть жителей области осталась без света. Пострадали 35 воздушных линий и 836 трансформаторных подстанций. Больше всего в Бучанском, Вышгородском, Белоцерковском и Обуховском районах. Без электроснабжения осталось 35 тысяч семей", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ДТЭК в Facebook*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, киевская область, россия, дтэк, укрэнерго
В мире, Украина, Киевская область, Россия, ДТЭК, Укрэнерго
На Украине более 450 населенных пунктов остались без света

На Украине более 450 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более 450 населенных пунктов в шести регионах Украины обесточены из-за непогоды, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
«
"Непогода полностью или частично обесточила 459 населенных пунктов в шести областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании, не уточнив, о каких именно областях идет речь.
По данным украинского энергохолдинга ДТЭК, в Киевской области из-за непогоды без света остались десятки тысяч пользователей. "Из-за сильного ветра и грозы часть жителей области осталась без света. Пострадали 35 воздушных линий и 836 трансформаторных подстанций. Больше всего в Бучанском, Вышгородском, Белоцерковском и Обуховском районах. Без электроснабжения осталось 35 тысяч семей", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ДТЭК в Facebook*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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