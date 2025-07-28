https://ria.ru/20250728/ukraina-2031944845.html

На Украине более 450 населенных пунктов остались без света

На Украине более 450 населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 28.07.2025

На Украине более 450 населенных пунктов остались без света

Более 450 населенных пунктов в шести регионах Украины обесточены из-за непогоды, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T14:43:00+03:00

2025-07-28T14:43:00+03:00

2025-07-28T14:43:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более 450 населенных пунктов в шести регионах Украины обесточены из-за непогоды, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Непогода полностью или частично обесточила 459 населенных пунктов в шести областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании, не уточнив, о каких именно областях идет речь. По данным украинского энергохолдинга ДТЭК, в Киевской области из-за непогоды без света остались десятки тысяч пользователей. "Из-за сильного ветра и грозы часть жителей области осталась без света. Пострадали 35 воздушных линий и 836 трансформаторных подстанций. Больше всего в Бучанском, Вышгородском, Белоцерковском и Обуховском районах. Без электроснабжения осталось 35 тысяч семей", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ДТЭК в Facebook*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250226/ukraina-2001690185.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, киевская область, россия, дтэк, укрэнерго