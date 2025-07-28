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"Она приближается". На Западе сделали зловещее пророчество об Украине - РИА Новости, 28.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:35 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/ukraina-2031866929.html
"Она приближается". На Западе сделали зловещее пророчество об Украине
"Она приближается". На Западе сделали зловещее пророчество об Украине - РИА Новости, 28.07.2025
"Она приближается". На Западе сделали зловещее пророчество об Украине
Россия в скором времени сможет уничтожить Украину неядерным оружием, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:35:00+03:00
2025-07-28T11:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
туомас малинен
украина
россия
москва
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.Россия в скором времени сможет уничтожить Украину неядерным оружием, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Россия приближается к моменту, когда сможет уничтожить всю Украину обычным оружием. Никого из воинствующей толпы это, естественно, не волнует", — написал он.На прошлой неделе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия готова двигаться быстро в вопросе украинского урегулирования, но главным для Москвы будет достижение своих целей спецоперации.Россия 2 июня опубликовала меморандум по Украине. Одни из основных его положений: международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, провозглашение нейтралитета Украины и ее отказ от вступления в военные союзы, а также запрет на военную деятельность других государств на ее территории.
https://ria.ru/20250728/zelenskiy-2031837245.html
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туомас малинен, украина, россия, москва, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Туомас Малинен, Украина, Россия, Москва, Дмитрий Песков, В мире
"Она приближается". На Западе сделали зловещее пророчество об Украине

Профессор Малинен: Россия скоро сможет уничтожить Украину неядерным оружием

© Getty Images / Libkos/Kostiantyn LiberovУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Getty Images / Libkos/Kostiantyn Liberov
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.Россия в скором времени сможет уничтожить Украину неядерным оружием, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
"Россия приближается к моменту, когда сможет уничтожить всю Украину обычным оружием. Никого из воинствующей толпы это, естественно, не волнует", — написал он.
На прошлой неделе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия готова двигаться быстро в вопросе украинского урегулирования, но главным для Москвы будет достижение своих целей спецоперации.
Россия 2 июня опубликовала меморандум по Украине. Одни из основных его положений: международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, провозглашение нейтралитета Украины и ее отказ от вступления в военные союзы, а также запрет на военную деятельность других государств на ее территории.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
"Вдали от Киева". На Западе раскрыли хитрый план Зеленского
09:01
 
Специальная военная операция на УкраинеТуомас МалиненУкраинаРоссияМоскваДмитрий ПесковВ мире
 
 
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