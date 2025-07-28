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"Она приближается". На Западе сделали зловещее пророчество об Украине
"Она приближается". На Западе сделали зловещее пророчество об Украине - РИА Новости, 28.07.2025
"Она приближается". На Западе сделали зловещее пророчество об Украине
Россия в скором времени сможет уничтожить Украину неядерным оружием, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:35:00+03:00
2025-07-28T11:35:00+03:00
2025-07-28T11:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.Россия в скором времени сможет уничтожить Украину неядерным оружием, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Россия приближается к моменту, когда сможет уничтожить всю Украину обычным оружием. Никого из воинствующей толпы это, естественно, не волнует", — написал он.На прошлой неделе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия готова двигаться быстро в вопросе украинского урегулирования, но главным для Москвы будет достижение своих целей спецоперации.Россия 2 июня опубликовала меморандум по Украине. Одни из основных его положений: международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, провозглашение нейтралитета Украины и ее отказ от вступления в военные союзы, а также запрет на военную деятельность других государств на ее территории.
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Специальная военная операция на Украине, Туомас Малинен, Украина, Россия, Москва, Дмитрий Песков, В мире
"Она приближается". На Западе сделали зловещее пророчество об Украине
Профессор Малинен: Россия скоро сможет уничтожить Украину неядерным оружием