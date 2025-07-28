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"Просто ужасно": в США заявили о катастрофе на Украине - РИА Новости, 28.07.2025
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02:19 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/ukraina-2031817023.html
"Просто ужасно": в США заявили о катастрофе на Украине
"Просто ужасно": в США заявили о катастрофе на Украине - РИА Новости, 28.07.2025
"Просто ужасно": в США заявили о катастрофе на Украине
Решения, которые Владимир Зеленский принимает ради сохранения своей власти, ведут Украину к катастрофе, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T02:19:00+03:00
2025-07-28T02:19:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
ларри джонсон
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Решения, которые Владимир Зеленский принимает ради сохранения своей власти, ведут Украину к катастрофе, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive."Зеленский разрушает ее (Украину. — Прим. ред.) изнутри, попирая права человека, оказывая давление на политических оппонентов и заставляя молчать оппозиционные СМИ. Но главная ирония в том, что это финансируется Западом", — сказал он.По словам эксперта, несмотря на тупиковую ситуацию, в которой глава киевского режима оказался по собственной глупости, он готов и дальше отправлять украинских солдат на фронт, чтобы оттянуть крах своего режима."Это просто ужасно", — подчеркнул аналитик.По мнению Джонсона, Зеленский стремительно теряет поддержку жителей страны, что только усугубляет его положение.В прошлый вторник Верховная рада поддержала законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии он был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, со вторника по всей стране проходят акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП.На фоне массовых протестов по всей Украине Зеленский в четверг внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. В новом законопроекте Зеленский, в частности, предусмотрел проверку на детекторе лжи для сотрудников, у которых есть родственники в России.Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
https://ria.ru/20250726/zelenskiy-2031557405.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, ларри джонсон, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Ларри Джонсон, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Просто ужасно": в США заявили о катастрофе на Украине

Джонсон: Зеленский своими решениями разрушает Украину

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Решения, которые Владимир Зеленский принимает ради сохранения своей власти, ведут Украину к катастрофе, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Зеленский разрушает ее (Украину. — Прим. ред.) изнутри, попирая права человека, оказывая давление на политических оппонентов и заставляя молчать оппозиционные СМИ. Но главная ирония в том, что это финансируется Западом", — сказал он.
По словам эксперта, несмотря на тупиковую ситуацию, в которой глава киевского режима оказался по собственной глупости, он готов и дальше отправлять украинских солдат на фронт, чтобы оттянуть крах своего режима.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
"Это катастрофа": на Западе забили тревогу из-за нового удара по Зеленскому
26 июля, 04:58
"Это просто ужасно", — подчеркнул аналитик.
По мнению Джонсона, Зеленский стремительно теряет поддержку жителей страны, что только усугубляет его положение.
В прошлый вторник Верховная рада поддержала законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии он был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, со вторника по всей стране проходят акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП.
На фоне массовых протестов по всей Украине Зеленский в четверг внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. В новом законопроекте Зеленский, в частности, предусмотрел проверку на детекторе лжи для сотрудников, у которых есть родственники в России.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
"Он рухнул". На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским на этой неделе
Вчера, 20:12
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийЛарри ДжонсонНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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