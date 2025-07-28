"Убийство с поджогом". Чем ответит европейский сосед на угрозы Зеленского
Политолог Оленченко: Орбан намерен убрать украинскую повестку из приоритетов ЕС
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Произвол ТЦК и националистический беспредел обеспокоил ближайшего соседа Украины. Убийство и поджог церкви послужили поводом для нового обострения между Киевом и Будапештом. Венгрия уже готовит ответ. О возможных последствиях — в материале РИА Новости.
Наследие Майдана
Натянутые венгерско-украинские отношения с каждым днем становятся хуже. По мнению Будапешта, виноват в этом Киев. "Зеленский чрезвычайно враждебно относится к Венгрии, венгерской нации, в том числе и проживающим в Закарпатье венграм", — подчеркнул министр иностранных дел Петер Сийярто.
© AP Photo / Darko Vojinovic Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
© AP Photo / Darko Vojinovic
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
МИД страны выступил с обращением, что венгерская община на Украине уже десять лет, то есть с госпереворота 2014-го, подвергается систематическим атакам. Сначала украинских венгров лишили языковых и образовательных прав. Теперь принудительно призывают в ВСУ, бьют и оскверняют святыни.
Обострение началось после смерти насильно мобилизованного закарпатского венгра. Венгерская газета Magyar Nemzet со ссылкой на родственников погибшего писала, что 45-летний Йожеф Шебештьен скончался в больнице спустя три недели после того, как тэцэкашники "бусифицировали" его на улице, отвезли в ТЦК и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего выложила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом.
МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений. Премьер Виктор Орбан после этого назвал членство Киева в ЕС недопустимым. Также Будапешт запретил въезд в страну трем украинским военным чиновникам, которых считает виновными в гибели Шебештьена.
Вместо внятных разъяснений и желания разобраться украинские власти начали возмущаться. Глава МИД Андрей Сибига назвал решение Будапешта абсурдным. "Мы отвергаем манипуляции Венгрии и не потерпим такого неуважения к нашим военным", — заявил он, пообещав ответить.
Вдобавок в разгар скандала в закарпатском селе Паладь-Комаровцы неизвестные украинцы подожгли греко-католическую церковь, написав на стене: "Мадьяр на ножи".
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
"Подобный акт неприемлем не только в Европе, но и в любой точке мира", — отметил президент Венгрии Тамаш Шуйок.
К слову, участие своих граждан в конфликте на стороне Украины Будапешт не одобряет. Недавно венгерская прокуратура завела дело на жителя города Мако, который весной 2024-го вступил в ВСУ и в составе разведывательного подразделения участвовал в боевых действиях против российских войск. Его точное местонахождение пока не известно.
Серьезный разговор
Представитель венгерского правительства Золтан Ковач отметил, что угрозы, исходящие от Зеленского, в Будапеште воспринимают серьезно, но страха не испытывают.
Сийярто предупредил: от заморозки отношений пострадает в первую очередь Украина.
"Наша страна сейчас — крупнейший поставщик электроэнергии соседям, кроме того, из Венгрии на Украину поступают сотни миллионов кубометров природного газа", — подчеркнул он.
© AP Photo / BELA SZANDELSZKYПодстанция нефтепровода "Дружба" в Сажаломбате, Венгрия
© AP Photo / BELA SZANDELSZKY
Подстанция нефтепровода "Дружба" в Сажаломбате, Венгрия
В то же время Венгрия остается одной из немногих стран ЕС, которая последовательно выступает против членства Украины в блоке. Это не только позиция властей, но и воля населения — 95% венгров, проголосовавших на национальном опросе (это около двух миллионов человек), не хотят видеть Киев союзником.
Сейчас Будапешт добивается от Брюсселя большего внимания к реальной ситуации в соседней стране. К делу подключили даже комиссара Совета Европы по правам человека, подчеркнув, что на Украине убит гражданин страны — члена ЕС. По словам Орбана, этим удалось удивить Брюссель.
Есть еще одна задача — не допустить превращения бюджета ЕС в "бюджет Украины". Будапешт считает, что предложение Европейского союза на 2028–2034 годы в два триллиона евро неприемлемо. Официально украинские расходы в нем указаны всего на 100 миллионов, но венгерские власти полагают, что реально они могут достигать 25% от всей суммы.
Особенности влияния
Орбан последовательно проводит политику, направленную на исключение украинской повестки из приоритетов Евросоюза, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
"У него есть законное и естественное желание урегулировать украинский кризис договорными, а не военными средствами. Орбан постоянно об этом говорит. Так или иначе, его мнение учитывают в Брюсселе. Венгрия испытывала трудности из-за льготы Евросоюза на ввоз сельхозпродукции с Украины, Будапешт добился этим летом ее отмены. Есть еще много других вопросов — и нефть, и газ", — объясняет политолог.
Он также напоминает, что венгры на Украине проживают компактно, в области, которая примыкает к границе. "Речь иногда заходит о 150 тысячах человек, не учитывая тех, кто живет в других местах, — уточняет эксперт. — Эти люди вовлечены в общественную жизнь, в украинский бизнес, даже работают в органах власти. Венграм есть чем влиять на украинцев".
© AP Photo / Denes ErdosЧлены этнического венгерского меньшинства Украины перед мессой в католической церкви в Ужгороде
© AP Photo / Denes Erdos
Члены этнического венгерского меньшинства Украины перед мессой в католической церкви в Ужгороде
Кроме того, в Венгрии, по данным Евростата, 40 тысяч украинских переселенцев. Сейчас, отмечает Оленченко, венгерские власти ужесточают и приводят в соответствие с административными нормами их условия пребывания.
По словам политического аналитика венгерского фонда Szazadveg Золтана Киселли, Брюссель не вводит санкции против украинских военачальников, чтобы не признавать факт принудительной мобилизации на Украине и не мешать ей. Киев же будет повторять позицию, что Шебештьен якобы сбежал с учений и от стресса попал в психиатрическую больницу, где умер от тромбоэмболии легочной артерии.
"Венгрия не прекратит транзит энергии на Украину из-за этой смерти, поскольку договоры только в случае форс-мажора предусматривают, что исполнение контракта остается на усмотрение венгерского правительства. Эта смерть не будет считаться форс-мажором в международных судах", — говорит Киселли.
Эксперт добавляет, что Будапешт продолжит отстаивать права закарпатских венгров, гарантированные ЕС и прописанные в международных договорах Украины, а также в ее конституции. Вопросы "бусификации" тоже не останутся без внимания, но, вероятно, их будут расценивать как "пророссийскую пропаганду".