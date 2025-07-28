https://ria.ru/20250728/ukraina-2031441120.html

"Убийство с поджогом". Чем ответит европейский сосед на угрозы Зеленского

"Убийство с поджогом". Чем ответит европейский сосед на угрозы Зеленского - РИА Новости, 28.07.2025

"Убийство с поджогом". Чем ответит европейский сосед на угрозы Зеленского

Произвол ТЦК и националистический беспредел обеспокоил ближайшего соседа Украины. Убийство и поджог церкви послужили поводом для нового обострения между Киевом... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T08:00:00+03:00

2025-07-28T08:00:00+03:00

2025-07-28T08:03:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Произвол ТЦК и националистический беспредел обеспокоил ближайшего соседа Украины. Убийство и поджог церкви послужили поводом для нового обострения между Киевом и Будапештом. Венгрия уже готовит ответ. О возможных последствиях — в материале РИА Новости.Наследие МайданаНатянутые венгерско-украинские отношения с каждым днем становятся хуже. По мнению Будапешта, виноват в этом Киев. "Зеленский чрезвычайно враждебно относится к Венгрии, венгерской нации, в том числе и проживающим в Закарпатье венграм", — подчеркнул министр иностранных дел Петер Сийярто.МИД страны выступил с обращением, что венгерская община на Украине уже десять лет, то есть с госпереворота 2014-го, подвергается систематическим атакам. Сначала украинских венгров лишили языковых и образовательных прав. Теперь принудительно призывают в ВСУ, бьют и оскверняют святыни.Обострение началось после смерти насильно мобилизованного закарпатского венгра. Венгерская газета Magyar Nemzet со ссылкой на родственников погибшего писала, что 45-летний Йожеф Шебештьен скончался в больнице спустя три недели после того, как тэцэкашники "бусифицировали" его на улице, отвезли в ТЦК и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего выложила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом.МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений. Премьер Виктор Орбан после этого назвал членство Киева в ЕС недопустимым. Также Будапешт запретил въезд в страну трем украинским военным чиновникам, которых считает виновными в гибели Шебештьена.Вместо внятных разъяснений и желания разобраться украинские власти начали возмущаться. Глава МИД Андрей Сибига назвал решение Будапешта абсурдным. "Мы отвергаем манипуляции Венгрии и не потерпим такого неуважения к нашим военным", — заявил он, пообещав ответить.Вдобавок в разгар скандала в закарпатском селе Паладь-Комаровцы неизвестные украинцы подожгли греко-католическую церковь, написав на стене: "Мадьяр на ножи"."Подобный акт неприемлем не только в Европе, но и в любой точке мира", — отметил президент Венгрии Тамаш Шуйок.К слову, участие своих граждан в конфликте на стороне Украины Будапешт не одобряет. Недавно венгерская прокуратура завела дело на жителя города Мако, который весной 2024-го вступил в ВСУ и в составе разведывательного подразделения участвовал в боевых действиях против российских войск. Его точное местонахождение пока не известно.Серьезный разговорПредставитель венгерского правительства Золтан Ковач отметил, что угрозы, исходящие от Зеленского, в Будапеште воспринимают серьезно, но страха не испытывают.Сийярто предупредил: от заморозки отношений пострадает в первую очередь Украина."Наша страна сейчас — крупнейший поставщик электроэнергии соседям, кроме того, из Венгрии на Украину поступают сотни миллионов кубометров природного газа", — подчеркнул он.В то же время Венгрия остается одной из немногих стран ЕС, которая последовательно выступает против членства Украины в блоке. Это не только позиция властей, но и воля населения — 95% венгров, проголосовавших на национальном опросе (это около двух миллионов человек), не хотят видеть Киев союзником.Сейчас Будапешт добивается от Брюсселя большего внимания к реальной ситуации в соседней стране. К делу подключили даже комиссара Совета Европы по правам человека, подчеркнув, что на Украине убит гражданин страны — члена ЕС. По словам Орбана, этим удалось удивить Брюссель.Есть еще одна задача — не допустить превращения бюджета ЕС в "бюджет Украины". Будапешт считает, что предложение Европейского союза на 2028–2034 годы в два триллиона евро неприемлемо. Официально украинские расходы в нем указаны всего на 100 миллионов, но венгерские власти полагают, что реально они могут достигать 25% от всей суммы.Особенности влиянияОрбан последовательно проводит политику, направленную на исключение украинской повестки из приоритетов Евросоюза, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко."У него есть законное и естественное желание урегулировать украинский кризис договорными, а не военными средствами. Орбан постоянно об этом говорит. Так или иначе, его мнение учитывают в Брюсселе. Венгрия испытывала трудности из-за льготы Евросоюза на ввоз сельхозпродукции с Украины, Будапешт добился этим летом ее отмены. Есть еще много других вопросов — и нефть, и газ", — объясняет политолог.Он также напоминает, что венгры на Украине проживают компактно, в области, которая примыкает к границе. "Речь иногда заходит о 150 тысячах человек, не учитывая тех, кто живет в других местах, — уточняет эксперт. — Эти люди вовлечены в общественную жизнь, в украинский бизнес, даже работают в органах власти. Венграм есть чем влиять на украинцев".Кроме того, в Венгрии, по данным Евростата, 40 тысяч украинских переселенцев. Сейчас, отмечает Оленченко, венгерские власти ужесточают и приводят в соответствие с административными нормами их условия пребывания.По словам политического аналитика венгерского фонда Szazadveg Золтана Киселли, Брюссель не вводит санкции против украинских военачальников, чтобы не признавать факт принудительной мобилизации на Украине и не мешать ей. Киев же будет повторять позицию, что Шебештьен якобы сбежал с учений и от стресса попал в психиатрическую больницу, где умер от тромбоэмболии легочной артерии."Венгрия не прекратит транзит энергии на Украину из-за этой смерти, поскольку договоры только в случае форс-мажора предусматривают, что исполнение контракта остается на усмотрение венгерского правительства. Эта смерть не будет считаться форс-мажором в международных судах", — говорит Киселли.Эксперт добавляет, что Будапешт продолжит отстаивать права закарпатских венгров, гарантированные ЕС и прописанные в международных договорах Украины, а также в ее конституции. Вопросы "бусификации" тоже не останутся без внимания, но, вероятно, их будут расценивать как "пророссийскую пропаганду".

https://ria.ru/20250724/ukraina-2030882127.html

https://ria.ru/20250716/ukraina-2029278935.html

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в мире, украина, венгрия, будапешт, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, вооруженные силы украины, совет европы, владимир зеленский