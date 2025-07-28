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Суд вынес приговор опекунше Наумовой по делу об убийстве ребенка - РИА Новости, 28.07.2025
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12:16 28.07.2025 (обновлено: 15:59 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/ubiystvo-2031886686.html
Суд вынес приговор опекунше Наумовой по делу об убийстве ребенка
Суд вынес приговор опекунше Наумовой по делу об убийстве ребенка - РИА Новости, 28.07.2025
Суд вынес приговор опекунше Наумовой по делу об убийстве ребенка
Свердловский областной суд вынес приговор опекунше Веронике Наумовой из Екатеринбурга по делу об убийстве ребенка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:16:00+03:00
2025-07-28T15:59:00+03:00
происшествия
свердловская область
екатеринбург
россия
свердловский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Свердловский областной суд вынес приговор опекунше Веронике Наумовой из Екатеринбурга по делу об убийстве ребенка, передает корреспондент РИА Новости."Назначить Веронике Наумовой наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в 100 тысяч рублей", — сказал судья Александр Ладин.При этом фигурантку освободили от наказания по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и мошенничестве при получении выплат.Адвокат Наумовой Елена Хорова заявила, что они обжалуют приговор.Резонансное делоВ июне 2023 года в Екатеринбурге пропал пятилетний мальчик. Наумова, будучи его опекуном, сообщила, что ребенок ушел из квартиры в неизвестном направлении. Спустя трое суток его тело нашли в спортивной сумке в гараже. По данным следствия, убийство произошло 2 декабря 2022 года. Обвиняемая избила мальчика металлическим предметом, связала ноги скотчем и утопила в ванне. О произошедшем она никому не сообщила и получила более 119 тысяч рублей соцвыплат на ребенка.Наумову назначили опекуном в декабре 2019 года. Как выяснила региональная прокуратура, с самого начала она истязала, избивала и пытала мальчика, а также не выпускала его на улицу и запрещала играть с другими детьми. Женщина привлекала к побоям другую опекаемую ею девочку, мужа Александра и его племянника — Даниила Егольникова.Двоих последних приговорили к пяти годам колонии общего режима каждого. Бывшая исполняющая обязанности заведующей детсадом, которая знала об избиении ребенка и не заявила в полицию, получила один год и десять месяцев лишения свободы. Экс-сотруднице опеки, не навещавшей эту семью, назначили два года колонии.
https://ria.ru/20250723/podrostok-2030952104.html
https://ria.ru/20250722/kuzbass-2030544597.html
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происшествия, свердловская область, екатеринбург, россия, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловская область, Екатеринбург, Россия, Свердловский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд вынес приговор опекунше Наумовой по делу об убийстве ребенка

Суд приговорил опекуншу Наумову к 24 годам колонии по делу об убийстве ребенка

© Фото : пресс-служба судов Свердловской областиОглашение приговора Веронике Наумовой из Екатеринбурга в Свердловском областном суде
Оглашение приговора Веронике Наумовой из Екатеринбурга в Свердловском областном суде - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : пресс-служба судов Свердловской области
Оглашение приговора Веронике Наумовой из Екатеринбурга в Свердловском областном суде
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Свердловский областной суд вынес приговор опекунше Веронике Наумовой из Екатеринбурга по делу об убийстве ребенка, передает корреспондент РИА Новости.
"Назначить Веронике Наумовой наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в 100 тысяч рублей", — сказал судья Александр Ладин.
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При этом фигурантку освободили от наказания по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и мошенничестве при получении выплат.
Адвокат Наумовой Елена Хорова заявила, что они обжалуют приговор.

Резонансное дело

В июне 2023 года в Екатеринбурге пропал пятилетний мальчик. Наумова, будучи его опекуном, сообщила, что ребенок ушел из квартиры в неизвестном направлении. Спустя трое суток его тело нашли в спортивной сумке в гараже.
По данным следствия, убийство произошло 2 декабря 2022 года. Обвиняемая избила мальчика металлическим предметом, связала ноги скотчем и утопила в ванне. О произошедшем она никому не сообщила и получила более 119 тысяч рублей соцвыплат на ребенка.
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Наумову назначили опекуном в декабре 2019 года. Как выяснила региональная прокуратура, с самого начала она истязала, избивала и пытала мальчика, а также не выпускала его на улицу и запрещала играть с другими детьми. Женщина привлекала к побоям другую опекаемую ею девочку, мужа Александра и его племянника — Даниила Егольникова.
Двоих последних приговорили к пяти годам колонии общего режима каждого. Бывшая исполняющая обязанности заведующей детсадом, которая знала об избиении ребенка и не заявила в полицию, получила один год и десять месяцев лишения свободы. Экс-сотруднице опеки, не навещавшей эту семью, назначили два года колонии.
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