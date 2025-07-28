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В Твери будут судить учредителя и гендиректора "ТДИ 2008"

В Твери будут судить учредителя и гендиректора "ТДИ 2008" - РИА Новости, 28.07.2025

В Твери будут судить учредителя и гендиректора "ТДИ 2008"

Учредителя и гендиректора организации "ТДИ 2008" в Твери будут судить за незаконное получение кредита в 145 миллионов рублей и злостное уклонение от погашения... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T20:18:00+03:00

2025-07-28T20:18:00+03:00

2025-07-28T20:18:00+03:00

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ТУЛА, 28 июл – РИА Новости. Учредителя и гендиректора организации "ТДИ 2008" в Твери будут судить за незаконное получение кредита в 145 миллионов рублей и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. "Прокуратура Центрального района города Твери утвердила обвинительное заключение в отношении учредителя ООО "ТДИ 2008" Дмитрия Войтюка и генерального директора общества Андрея Соколова. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по части 1 статьи 176 УК РФ (незаконное получение кредита) и статье 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности)", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным региональной прокуратуры, обвиняемые незаконно получили от имени общества кредит в коммерческом банке на сумму более 145 миллионов рублей, предоставив заведомо ложные сведения о финансовом положении организации. Фигуранты скрыли факт обременения имущества, которое выступило в качестве залога. Также гендиректор не исполнял решения арбитражного суда о взыскании 11 миллионов рублей кредитной задолженности. Деньги он переводил на оплату товаров и услуг, а платежи входили в пятую очередь списания. Помимо этого, мужчина отчуждал имущество организации третьим лицам. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области, на имущество Соколова наложен арест на сумму свыше 19 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Твери.

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происшествия, тверь, россия, андрей соколов